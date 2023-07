Klimhal bij Sloterdijk maakt mogelijk doorstart

Klimhal Amsterdam in de buurt van station Sloterdijk maakt mogelijk een doorstart. Beeld Harold Versteeg/ANP

Klimhal de Thuisrots moet het doorgestarte bedrijf gaan heten. Een plek voor klimmers en boulderaars, maar ook een ontmoetingsplek, een podium voor optredens en lezingen en een bruisend café. “Een community,” zegt Isa Defesche, één van de negen initiatiefnemers van de doorstart. “Het moet een plek worden voor en door klimmers.”

Op 1 juli sloot Klimhal Amsterdam de deuren. De uitbater en mede-eigenaar van het complex aan de Naritaweg in Nieuw-West, hield het na 27 jaar voor gezien, waardoor honderden boulderaars en klimmers ontheemd achterbleven. En hoewel de eigenaren, twee broers en een zus, het liefst zagen dat de klimhal een doorstart zou maken, konden ze niet garanderen dat er geen andere bestemming op het gebouw zou komen als zich geen geschikte overnamekandidaat zou melden.

Feestelijke heropening

Negen klimmers, van tussen de 23 en 25 jaar oud, hebben nu een plan gemaakt om de klimhal, de grootste van de Benelux en de eerste van Amsterdam, nieuw leven in te blazen. Ze willen niet alleen de klim- en boulderfaciliteiten een upgrade geven, maar van de hal ook een plek maken voor de klimmersgemeenschap. Defesche: “Iedereen kan lid worden, en dan gaan we samen met het bestuur bepalen hoe we deze plek willen runnen.”

Daarvoor begint volgende week een crowfundactie die 150.000 euro moet opbrengen. “Een hoop geld, maar we denken dat het gaat lukken. Veel mensen van Asac, de Amsterdamse Studenten Alpen Club, zijn betrokken en we krijgen al veel enthousiaste reacties van klimmers. Het klussen is al begonnen, waarbij we ook hulp krijgen van studenten uit Utrecht en Leiden. De eigenaar is ook heel blij met het initiatief, hij hoopte altijd al dat de hal voor klimmers behouden zou kunnen blijven.”

Als alles meezit, wordt het huurcontract volgende maand getekend en wordt de klimhal op 1 november feestelijk heropend, zegt Defesche.