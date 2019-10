Klimaatprotest ten einde, 90 demonstranten gearresteerd

Activisten worden aangehouden. Beeld ANP

De demonstranten die zijn opgepakt, weigerden zich vrijwillig te verplaatsen naar het Museumplein, waar het wel was toegestaan om te protesteren.

De aanhoudingen verliepen in eerste instantie vrij traag, de menigte op de Stadhouderskade bleef daardoor lange tijd groot. In totaal gaven slechts honderd demonstranten gehoor aan de oproep van de politie om de straat te verlaten.

Dat veranderde toen burgemeester Femke Halsema iets voor 16.00 uur een noodbevel aankondigde om de demonstratie voor het Rijksmuseum te beëindigen. Mensen die niet vrijwillig vertrokken, werden in bussen gezet en naar het Westelijk Havengebied gereden.

Verspreiding

Een deel van de klimaatactivisten verspreidde zich vervolgens langzaam door de stad. Ze hinderden onder meer het tramverkeer door een blokkade te vormen tussen de Hobbemastraat en de Stadhouderskade. Ook waren er actievoerders die samenkwamen op de Weteringschans en daar het verkeer blokkeerden. Uiteindelijk bereikten ze de Dam, waar ze een ‘die-in’ hielden.

Intussen dunde de groep demonstranten op de Stadhouderskade in hoog tempo uit. Rond zes uur was de straat weer vrij na een twaalf uur durend protest. Een groep fanatiekelingen, waaronder demonstranten die eerder met een busje naar het Westelijk Havengebied waren vervoerd, keerde terug naar de Hobbemastraat, ter hoogte van de Heineken brouwerij. Tot een heel actief protest kwam dat niet, al werd het verkeer wel enige tijd opgehouden. De organisatie riep kort daarna hun leden op om naar bed te gaan, want dinsdag zijn er plannen om in de ochtend bij elkaar te komen in het Vondelpark.

Lange dag

Het was een lange dag voor de klimaatactivisten. Al om zes uur ‘s ochtends was de Stadhouderskade onbegaanbaar voor autoverkeer. Zo’n vijfhonderd mensen van Extinction Rebellion blokkeerden de hoofdader van het Amsterdamse verkeer om hun protest tegen de snelle opwarming van de aarde kracht bij te zetten.

De actie was goed voorbereid. In aanloop naar de demonstratie zijn trainingen gegeven, waarin de demonstranten leerden hoe ‘non-violent action’ werkt. Oftewel: hoe je je doelen op een zo’n vreedzaam mogelijke manier.

Ook was er door de organisatie sanitair en voedsel geregeld. Eten, drinken en wc papier werd door de politie tegengehouden, net als de mobiele keuken die de actiegroep had geregeld.

De kans is groot dat er deze week soortgelijke acties volgen. Extinction Rebellion spreekt van een actieweek.