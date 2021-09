Klimaatorganisaties kondigen ‘grootste protest ooit’ aan

De organisatoren van het klimaatprotest waarschuwen voor ‘zeer ernstige klimaatontwrichting’. Beeld Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

Het protest wordt georganiseerd door de Klimaatcrisis Coalitie, een samenwerking van onder meer Oxfam Novib, Fridays For Future, Greenpeace, Extinction Rebellion, FNV, Fossielvrij NL en Milieudefensie. De clubs stellen dat ‘klimaatverandering veel sneller gaat dan eerder werd voorspeld’ en dat de Nederlandse klimaatdoelen tot nu toe te ver achter blijven ‘om zeer ernstige klimaatontwrichting te voorkomen’.

De demonstranten willen verzamelen op de Dam om vanuit daar een mars te lopen door Amsterdam. De details over de tocht worden later bekendgemaakt. In maart van dit jaar organiseerde de Klimaatcrisis Coalitie het Klimaatalarm, waar naar eigen zeggen ruim 35.000 mensen aan meededen, verspreid over 44 plaatsen in het land. “Toen hadden we ons vanwege de coronamaatregelen verspreid,” aldus een woordvoerster van de organisatie. “Nu hopen we weer met z’n allen samen te kunnen komen.”