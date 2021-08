Klimaatkamp in de polder: ‘We worden waarschijnlijk toch wel weer opgepakt’

Activisten bezetten tot en met zondag een stukje Lutkemeerpolder voor een zogenoemd klimaatkamp. Op de vijfdaagse bijeenkomst begint het oplossen van de klimaatcrisis lokaal: met het voorkomen dat de polder wordt geasfalteerd – en met zelfgemaakt ondergoed.

Naast een industrieterrein aan de rand van Osdorp ligt een vergeeld stuk weiland. Zestig actievoerders kijken daar woensdagmiddag naar een optreden van een meisje met een gitaar. Naast het podium staat een gele reddingsboot met de tekst ‘Burgers beslissen’, en een fiets met zonnepanelen waarmee mensen hun telefoon kunnen opladen.

Op dit zogeheten klimaatkamp van de lokale actiegroep Behoud Lutkemeer! ontmoeten de leden van internationale actiegroepen Extinction Rebellion en jeugdbeweging Fridays for Future elkaar. Er wordt een opkomst van tussen de twee- en driehonderd man verwacht. De actievoerders zeggen het kamp te organiseren omdat ze hun onderlinge solidariteit willen tonen en samen willen trainen voor grote acties.

Op het vijfdaagse programma staan allerlei trainingen en lezingen, waaronder een cursus geweldloos actievoeren en les over hoe burgerraden werken. Ook wordt bezoekers geleerd hoe ze hun eigen ondergoed kunnen maken om zo ‘de mode-industrie te ondermijnen’, of is er de cursus ‘dealen met moeilijke emoties in de klimaatcrisis’. Tot grote spijt van de activisten is in overleg met de gemeente besloten dat er wegens de coronamaatregelen geen yoga- en sambacursussen worden gegeven en dat activisten niet op het kamp mogen overnachten.

Asfalt in de polder

Het kamp is niet zomaar neergezet in de Lutkemeerpolder. Volgens Behoud Lutkemeer! gaat het om de laatste biologische akkerbouwgrond van Amsterdam. De polder stond lang te koop als bouwkavel van 5,5 hectare, bestemd voor industrie. In mei bleek dat supermarktketen Ahold er een distributiecentrum wil bouwen. Actievoerders demonstreren vanaf 2019 al tegen bebouwing van de polder en richtten er biologische poldertuinen in.

“Als je om je heen kijkt zie je alleen maar grijze silo’s. We mogen het niet laten gebeuren dat op de laatste vruchtbare kleigrond bij Amsterdam asfalt wordt gegoten,” zegt Claudia Theile (55) van Behoud Lutkemeer! Ze geeft een zakje met kamillezaadjes uit de polder aan een jongen die zo nu en dan actievoerders aanspoort om 1,5 meter afstand te houden. “Dat activisten juist nu de krachten bundelen, is heel belangrijk. Als we weten dat Ahold weggaat, organiseren we een groot oogstfeest op de tuinen.”

Ongehoorzaamheid

Terwijl een jongen haar vraagt om hulp met de bouw van een composttoilet, loopt Pippi van Ommen (25) opgewekt over het weiland. Ze voert sinds 2019 actie voor Extinction Rebellion. Vanmiddag zette ze tenten op en gedurende de week woont ze trainingen bij. “Het klimaatrapport van de VN laat nog maar eens zien dat we nu iets moeten doen. Dat begint bij lokale problemen zoals in de Lutkemeer.”

Om het weiland staan meerdere politiebusjes geparkeerd. De gemeente heeft voorafgaand aan de bijeenkomst afspraken met de actievoerders gemaakt over de locatie, veiligheid en het handhaven van de coronamaatregelen. Politie en gemeente verwachten geen escalatie, laat een woordvoerder van burgemeester Halsema weten.

Wel staat er zaterdag een grote actie op de planning. Wat die precies behelst, wil Van Ommen niet vertellen. “We worden waarschijnlijk toch wel weer opgepakt. In Nederland zijn ze burgerlijke ongehoorzaamheid en vreedzame protesten en blokkades niet gewend.”

Vanaf het podium schreeuwt het meisje met de gitaar: “Red de aardkloot, anders gaan we allemaal dood.”