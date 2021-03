Klimaatdemonstraties door het hele land, hooguit 500 man welkom in Westerpark

Beeld ANP

De Klimaatcrisis Coalitie houdt zondag in meer dan veertig gemeenten manifestaties waarbij zij hun ‘Klimaatalarm’ willen luiden. Vanwege corona is er geen grote mars. Wel is er een online programma samengesteld zodat mensen vanuit hun huis mee kunnen doen.

Om drie uur zal er op verschillende plekken een ‘klimaatalarm’ afgaan. Deelnemers gaan een minuut lang herrie maken. Ook een aantal kerken heeft aangegeven de klokken om drie uur te laten luiden.

Burgemeester Femke Halsema liet eerder deze week, net als collega’s in zeker dertig andere gemeenten, niet meer demonstranten toe bij de klimaatmanifestatie van zondag dan eerder bepaald, namelijk 500. Vorige week schreven vijf van de deelnemende organisaties een open brief aan de burgemeesters waarin zij stelden dat een aantal gemeenten onnodig veel beperkingen oplegt voor de demonstraties.

Halsema en de andere burgemeesters schreven in hun antwoord ontstemd te zijn door de oproep.

500 demonstranten

De Klimaatcrisis Coalitie, die onder andere bestaat uit Milieudefensie, Greenpeace en Amnesty International, mogen maar met een beperkt aantal betogers deelnemen aan de manifestaties: 100 in Den Haag, Delft en Rotterdam, 200 in Utrecht en Almere en 1500 in Groningen en Arnhem.

De Klimaatcrisis Coalitie spreekt van willekeur bij het bepalen van de bezoekerslimieten. Zij is ervan overtuigd dat de manifestaties veilig en coronaproof kunnen worden georganiseerd en vindt dat gemeenten daaraan moeten meewerken.

In hun reactie spreken de burgemeesters hun ‘stijgende verbazing’ uit over deze oproep. ‘U stelt dat wij onze verantwoordelijkheid niet nemen in het verzekeren van democratisch protest als wij grenzen stellen. U lijkt daarbij te vergeten dat wij uitvoering geven aan de door het parlement vastgestelde noodwet die in het leven is geroepen om de coronapandemie te beteugelen.’

Stijgende besmettingscijfers

De burgemeesters wijzen erop dat het aantal besmettingen stijgt en dat een enkele regio al aanschurkt tegen ‘code zwart’. Grote manifestaties zorgen voor ongewenste reisbewegingen en kunnen samenvallen met andere demonstraties. ‘De beslissing om op verschillende locaties verschillende aantallen toe te laten is lokaal zorgvuldig en met respect voor het belang om ook in deze tijd te kunnen demonstreren, genomen.’

Daarom verzoeken de gemeenten de Klimaatcrisis Coalitie dringend ‘om hun verantwoordelijkheid te nemen en de lokale organisatoren te bewegen zich te voegen naar de grenzen die wij als lokaal bestuur stellen’.

Onder de ondertekenaars zijn de burgemeesters Ahmed Aboutaleb van Rotterdam, Sharon Dijksma van Utrecht en Jan van Zanen van Den Haag.