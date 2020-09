Klimaatdemonstratie Extinction Rebellion blokkeerde Blauwbrug

De Blauwbrug in het centrum van Amsterdam is tijdelijk geblokkeerd geweest tijdens een demonstratie van de actiegroep Extinction Rebellion. Later verplaatsten de demonstranten zich naar de Stopera.

De actiegroep Extinction Rebellion blokkeerde de Blauwbrug en lieten een spandoek zakken om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Dit had als gevolg dat het verkeer in de binnenstad tijdelijk ontregeld was en er een lange wachtrij aan auto's ontstond voor de brug. Er zijn volgens de politie geen arrestaties verricht, doordat de actievoerders luisterden naar de boodschap om van de brug weg te gaan.

250 tot 300 demonstranten verzamelden zich hierna op het plein voor het gemeentehuis, in aanwezigheid van veel politie. De demonstranten zetten muziek op en stonden naast het fietspad die leidt naar de brug. Een woordvoerder van de actiegroep kon nog niet bevestigen of ze opnieuw de Blauwbrug gingen bezetten.

Eerdere acties

Gisteren bezette Extinction Rebellion de kruising van de Gustav Mahlerlaan en Beethovenstraat op de Zuidas. Hier hadden ongeveer 300 actievoerders zich vastgeketend aan blokkades. Deze zijn losgemaakt en verwijderd van het kruispunt. Bij deze blokkade heeft de politie wel ingegrepen en is één demonstrant aangehouden voor de mishandeling van een politieagent. De agent raakte hierbij lichtgewond.

Leden van de actiegroep Extinction Rebellion blokkeerden de Blauwbrug vorig jaar oktober ook al. Hierbij zijn 130 aanhoudingen verricht en 250 mensen van de brug naar een andere locatie verplaatst. Omdat de actievoerders toentertijd weigerden te vertrekken, ging de politie over tot arrestaties.

Extinction Rebellion meldt op zijn website dat er morgen workshops zullen plaatsvinden op het Museumplein. Deze workshops gaan over landbouw, sociale rechtvaardigheid en het Nederlands geldsysteem.