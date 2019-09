Klimaatactivisten verspreiden brief op briefpapier van gemeente

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden eerder de Ceintuurbaan in Amsterdam om aandacht te vragen voor het klimaat. Beeld ANP

Met de brief wil de actiegroep Amsterdammers op de consequenties wijzen van het uitroepen van de klimaatcrisis door de stad. De gemeente maakte volgens Extinction Rebellion onvoldoende duidelijk wat de gevolgen van die crisis zijn. De activisten namen ‘daarom die taak op zich’. Extinction Rebellion waarschuwt onder meer voor extreme weersomstandigheden, hogere voedselprijzen en massamigratie.

In de brief wordt opgeroepen om ‘op 7 oktober naar het Rijksmuseum te komen en mee te doen aan de wereldwijde opstand die dan plaats zal vinden’. In de brief schrijft de actiegroep wel dat de gemeente de brief niet geschreven heeft.

Raadsvragen

Kevin Krueger van Forum voor Democratie heeft al schriftelijke vragen gesteld aan het college. De partij vindt het ‘onacceptabel dat een activistenclub briefpapier dan wel het sjabloon van de gemeente Amsterdam gebruikt om mensen te verwarren, schrik aan te jagen, en ook nog eens een oproep doet om naar een demonstratie te komen’.

Krueger wil weten of de actie van Extinction Rebellion strafbaar is en of het college met de groep in gesprek wil gaan om dit soort acties in het vervolg te voorkomen. Daarnaast zou de gemeente publiekelijk moeten communiceren dat de brief niet van de gemeente afkomstig is.

Eerder blokkeerden activisten van dezelfde actiegroep diverse wegen in de stad en hielden zij zogenaamde ‘die-ins’ op stadion Zuid en Schiphol. Bij een die-in gaat een groep mensen stil op de grond liggen en doen zij alsof ze dood zijn.