Klimaatactivisten vallen voor dood neer op station Zuid

De activisten zijn van de nieuwe, snel groeiende milieugroepering Extinction Rebellion. Met hun 'Die-in' protesteren ze tegen de manier waarop de aarde wordt uitgewoond. De leus die over het Gustav Mahlerplein wordt geschreeuwd: "Stop killing us. Stop killing our future."



Pal voor de ingang van het drukke station trekken de activisten veel bekijks bij de forensen. De vooral jonge deelnemers aan de Die-in hebben het, behalve op de aandacht die hier in de avondspits gegarandeerd is, ook voorzien op de Zuidas en 'de winsten die hier worden behaald uit de winning van olie'.



Uitstervende diersoorten

Extinction Rebellion is een nieuwe actiegroep die in Engeland al veel bekijks heeft getrokken met bezettingen en andere vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid. Het mikpunt is de overheid die, zo concluderen zij, geen vinger uitsteekt om de opwarming van de aarde en het daaruit voortkomende uitsterven van diersoorten te stoppen.



Ook in Nederland lijkt Extinction Rebellion snel te groeien. In korte tijd zijn in veel studentensteden aparte afdelingen opgericht. De Die-in op Station Zuid was hun eerste actie in Amsterdam, na eerdere acties in Groningen en het Utrechtse winkelcentrum Hoog Catharijne. Bij de eerste bijeenkomst in december kwamen spontaan 120 activisten opdagen. Voor later dit voorjaar zijn nieuwe acties aangekondigd.