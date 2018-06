Met een 12 meter hoge tekstinstallatie met de woorden 'End the fossil fuel era now' (Beëindig het tijdperk van fossiele brandstoffen nu) wilden ze het museum aansporen de banden met de oliemaatschappij te verbreken.



De groep bestond uit zo'n 40 activisten, veelal uit de culturele sector. De actievoerders konden ongemerkt in kleine groepjes het museum binnenkomen, zegt een woordvoerster van het collectief.



'De klimaatcrisis is de grootste existentiële crisis waarmee de mensheid ooit bewust te maken heeft gehad. De culturele sector moet ophouden medeplichtig te zijn en simpelweg stoppen met het accepteren van geld van Shell,' zegt Maria Rietbergen van Fossil Free Culture NL.



De activisten van Fossil Free Culture noemen de actie in het Van Gogh Museum de grootste en meest gewaagde tot op heden in Nederland.



Manifest

Naast de tekstinstallatie presenteerde de groep een manifest waarin ze alle culturele instellingen die geld accepteren van de fossiele industrie oproepen te stoppen met die samenwerking.



Volgens haar grepen de bewakers niet in. Veel bezoekers van het museum hebben het voorlezen van het manifest gevolgd, zegt de woordvoerder.



Vorig jaar mei voerde de groep ook al actie op dezelfde plek. Acht in gewaden gehulde activisten van Fossil Free Culture een stroperig, zwartkleurig goedje in hun mond, waarna het over de witte jurken op de vloer van het museum droop. Allemaal werden ze gearresteerd vanwege vernieling en lokaalvredebreuk.