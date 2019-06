Klimaatactivisten organiseren begrafenisstoet over de grachten

Ook zullen ze de gemeente vragen om in te stemmen met het voorstel om de ‘klimaatnoodtoestand’ uit te roepen. Daar stemt de raad drie dagen later over.

De activisten zijn van plan om door de grachten te varen op een boot met daarop een doodskist. De tocht begint bij fotografiemuseum Foam aan de Keizersgracht en zal daarna zeven bruggen passeren waarop ‘rebellen’, zo noemen de activisten zich, staan met banners die oproepen tot een beter klimaatbeleid. De stoet eindigt bij het stadhuis. Daar zullen de activisten de doodskist plaatsen.

Extinction Rebellion is deel van een wereldwijde beweging van mensen die demonstreren tegen het gebrek aan, in hun ogen, adequate klimaatmaatregelen. In meer dan vijftig landen voert de groep dagelijks actie. In Nederland zijn de rebellen actief in vijftien steden.

In Amsterdam lieten ze al eerder van zich horen. In maart baarden ze opzien door op station Zuid tijdens de avondspits voor dood neer te vallen. Na stipt een half uur kwamen ze weer tot leven. Een maand later doken ze op in de ochtendspits op het Roelof Hartplein, bij CS en het Weesperplein. Ineens waren de klimaatactivisten van Extinction Rebellion overal.

Diezelfde maand werden bij een klimaatprotest voor het hoofdkantoor van Shell in Den Haag zo’n twintig demonstranten van de groep opgepakt. Afgelopen mei, in aanloop naar de Europese verkiezingen, verstoorden activisten in België het live-debat tussen twee lijsttrekkers, Guy Verhofstadt (Open Vld) en Geert Bourgeois (N-VA).