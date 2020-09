Klimaatactivisten op het Museumplein: ‘Dit groenste college ooit laat groen wijken voor grijs’

Demonstratie op het Museumplein. Beeld Het Parool

Het waait en het regent en het is koud voor de tijd van het jaar. Er zijn mensen die dan binnen gaan zitten. De actievoerders van Fridays for Future (veelal jongeren) niet. Met zo’n 200 man stapten ze vrijdagmiddag op de fiets en maakten een ronde langs de bedreigde Lutkemeerpolder, de geplande biomassacentrale in Diemen en het Homomonument. Rond half zes fietsten ze onder het Rijksmuseum door. Verregend maar strijdlustig. Ze zongen leuzen en wapperden met hun spandoeken.

Onder begeleiding van een paar agenten rijden ze door naar het Museumplein. Sommige actievoerders roepen wat door toeters, een enkeling heeft een box mee waar harde muziek uit komt. Ook de organisatie heeft muziek geregeld. 3rd World van de boze protestrapper Immortal Technique. De demonstranten leggen hun fiets weg en beginnen te dansen.

Onder andere aanwezig: Extinction Rebellion Amsterdam, Behoud Lutkemeer, Amsterdam Fossielvrij en Queers4Climate. Ze noemen zichzelf de klimaatcoalitie. Het protest van vrijdag is onderdeel van de internationale actiedag van Fridays for Future, die ook door heel Nederland plaatsvindt.

Super epic

Afgelopen weekend hield Extinction Rebellion nog protesten in de stad. Zo werden er kruispunten op de Zuidas geblokkeerd en waren er acties op het Museumplein. Ook de leden van Behoud Lutkemeer waren onlangs in het nieuws. Zij probeerden de komst van aannemers in de Lutkemeerpolder te voorkomen die daar aan het werk wilden.

Een meisje van de organisatie stapt het podium op. Ze vraagt de demonstranten, die bijna allemaal een mondkapje dragen, om afstand te houden. “Geen omhelzingen, geen zoenen, geen kussen. Dat mag vandaag niet. Maar volgens mij is het super epic, toch? Ja, inderdaad, daar mag wel even voor gedanst worden.”

Een paar dansjes later volgen de speeches. De organisatie van Friday for Future zegt dat ze willen dat grote bedrijven stoppen met spelen met onze toekomst. Ze kondigen meer acties aan. “Want we zijn er klaar mee dat overheden falen in het tegengaan van de klimaatcrisis.”

Laffe liegbeesten

Ze willen de gemeente laten weten dat ze het oneens zijn met het klimaatbeleid. “Dit zogenaamd groenste college ooit laat constant groen wijken voor grijs. Amsterdam wil pas in 2050 klimaatneutraal zijn. Maar dat is gewoon te laat. De burgers moeten niet opdraaien voor de kosten van de energietransitie, die taak ligt bij de vervuilende bedrijven en multinationals die het klimaat al hebben verpest.”

Het publiek juicht. Het begint steeds harder te regenen.

“De Lutkemeerpolder moet blijven. De gemeente laat het platleggen voor een of ander distributiecentrum van een of ander beursgenoteerde multinational.”

Daarna komt er nog een actievoerder van Behoud Lutkemeer het podium op. Ze baalt ervan dat ze niet in de Stopera staan, want met die lui had ze graag een hartig woordje gesproken. “Daar zitten de laffe liegbeesten van het gemeentebestuur.” Die toon houdt ze de rest van haar relaas vast. “Wauw,” zegt het meisje van de organisatie. “Bedankt voor je strijd, bedankt voor je strijd.”

Een actievoerder van Queers4Climate sluit af. Hij zegt dat hij afgelopen week de uitspraak ‘alleen samen krijgen wij de overheid onder controle’ hoorde. “Helaas door een groep wetenschapsontkennende Bekende Nederlanders. Ik denk dat die boodschap veel beter werkt voor klimaatrechtvaardigheid.”

Het publiek vindt het fantastisch.