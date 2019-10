Klimaatactivisten Extinction Rebellion mogen centrum niet blokkeren

Halsema komt ook nog terug op de vorige week huis-aan-huis door Extinction Rebellion verspreide oproep om mee te protesteren. Die werd door de actievoerders verspreid op briefpapier van de gemeente. Daaruit blijkt volgens Halsema dat Extinction Rebellion geen open kaart speelt, want op dat moment was de gemeente al in gesprek met vertegenwoordigers van de actievoerders. ‘Door, na het eerste gesprek met ambtenaren duizenden brieven met het beeldmerk van de Gemeente Amsterdam te verspreiden, doet u aan desinformatie en bemoeilijkt u open en eerlijke communicatie tussen u en de gemeente.’