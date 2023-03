Klimaatactivisten door politie uit stadhuis verwijderd bij actie tegen kolentransporten

“De demonstratie wordt ontbonden,” aldus een woordvoerder namens burgemeester Halsema na 21.00 uur. “De demonstranten hebben ruim de tijd gehad, maar nu is het tijd, het pand gaat dicht. De beveiliging heeft de demonstranten een uur geleden gevraagd buiten verder te demonstreren, maar daar hebben ze helaas geen gehoor aan gegeven.”

In de lobby van het stadhuis verzamelden zich donderdag zeker twintig activisten. Iemand hield een toespraak door een megafoon ten behoeve van het klimaat. Anderen droegen vlaggen bij zich en borden met daarop de tekst: ‘kolen = killing’. Ook legden ze kolen op de grond neer. Een aantal maakte zich met kettingen aan fietsen vast.

Na de toespraak werd een lied gezongen. De activisten stelden niet weg te gaan totdat was voldaan aan de eis om kolentransport vanuit de haven een halt toe te roepen. Vier activisten ketenden zich vast aan een stapel fietsen in de hal.

Boos op het beleid

Een van de activisten was de 55-jarige Birgit Bemelmans. “Ik wil wakker worden met een kater, niet dood,” zo uitte ze haar zorgen over het klimaat. “Hoe de aarde wordt leeggeroofd met kolen gaat gepaard met de uitzetting van allerlei bevolkingen. En dan hebben we het nog niet eens over de verbranding.”

Wat ongemakkelijk zat Tomas van der Wansem (42) op de grond, vastgeketend aan een andere activist middels een buis door een fiets heen. “Ik weet niet wat ik anders kan doen dan dit,” zo verklaarde hij zijn protest. “Ik ben boos op het beleid. Amsterdam heeft tot mijn genoegen de noodtoestand over het klimaat uitgeroepen, maar handelt er niet naar.”

Burgemeester Femke Halsema kwam ‘even poolshoogte nemen’. Ze wilde niet inhoudelijk ingaan op het kolentransport: “Die bespreek je met de wethouders, ik ga als burgemeester over de rechtsorde.”

Ook burgemeester Femke Halsema kkwam ‘even poolshoogte nemen’ bij de klimaatactie in het stadhuis. Beeld Jakob van Vliet

Ook de verantwoordelijke wethouder Hester van Buren (PvdA) kwam langs. Van Buren zei dat ze het ermee eens is dat we van de kolentransporten af moeten, maar dat de oorlog in Oekraïne roet in het eten heeft gegooid.

Vergadering verstoord

Ondertussen had een ander groepje activisten donderdagochtend een raadscommissie verstoord. Nadat ze onopvallend enige tijd de vergadering hadden gevolgd en er een klein debat was geweest over het aan banden leggen van vluchten met privéjets bij Schiphol, kwamen een man in pak en twee vrouwen naar voren. “Attentie, attentie, hier spreekt de transitie. De tijd voor handelen is nu.” De vergadering werd meteen geschorst, een spandoek werd ontrold: ‘Door kolen naar de ratsmodee.’

Na hun toespraak vertrokken ze, op verzoek van voorzitter Rob Hofland, rustig uit de vergadering, opgewacht door nog zo’n twintig activisten die zich in de foyer van het stadhuis hadden verzameld en luidkeels ‘stoppen met kolen’ scandeerden. De vergadering ging daarna rustig verder.

VVD-duoraadslid Stijn Nijssen stelde op Twitter dat de vergadering ‘geterroriseerd’ werd door de activisten. Later zei hij te snappen dat mensen zich zorgen maken om het klimaat, ‘maar het verstoren en binnenstormen van vergaderingen van de gemeenteraad is totaal niet de juiste weg’. “Het roept alleen maar extra tegenstand en irritatie op. Wat nodig is, is rustige en doordachte inzet.”

Kolentransport

De acties richten zich op de doorvoer van kolen vanuit het Westelijk Havengebied. In 2019 sloot de vervuilende Hemwegcentrale, maar volgens de activisten is de kous daarmee nog lang niet af. Vanuit de Amsterdamse haven worden namelijk actief kolen naar het buitenland vervoerd. Geregeld vertrekken er volle treinen naar Duitsland, vanuit het havenbedrijf dat in handen is van de gemeente.