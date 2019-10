Klimaatactivisten: Dinsdag verschillende acties in stad

Klimaatactivisten van de actiegroep Extinction Rebellion verzamelen zich dinsdagochtend in het Vondelpark. Daar plannen ze een nieuwe actie: in kleinere groepen verspreid over de stad onrust stoken.

Volgens woordvoerder Frank Heiser van Extinction Rebellion worden er nu groepen gevormd om te decentraliseren over de stad. De nieuwe acties omvatten mogelijk weer wegblokkades, maar veel details wil de woordvoerder nog niet prijsgeven.

Ook de politie houdt rekening met nieuwe acties, zegt een woordvoerder. De Mobiele Eenheid (ME) is met een peloton aanwezig vlakbij het Rijksmuseum.

Een grote groep demonstranten houdt zich op dit moment bezig met het inrichten van een kamp in het Vondelpark, waar ze protesteren met eten en muziek.

De betogers verzamelden zich maandag voor het Rijksmuseum uit onvrede over het klimaatbeleid. Ze wilden daar meerdere dagen blijven en hadden tentjes en slaapspullen bij zich.

De demonstranten organiseerden maandag een tweede blokkade nadat de eerste door de politie werd verwijderd. Beeld Meike van Herk

De arrestaties verliepen langzaam en vreedzaam, maar de sfeer werd al snel grimmiger toen een noodbevel werd afgekondigd door de burgemeester. De politie begon de blokkade toen op hoger tempo te verwijderen.

Ondanks de verplaatsing van 390 demonstranten bleef de sfeer in de stad onrustig. Er werden op verschillende plekken nieuwe blokkades opgeworpen en groepjes demonstranten werden door de hele stad gespot.

De politie arresteerde ruim negentig mensen en aan het einde van de middag werden 390 mensen met bussen verplaatst naar het Westelijk Havengebied. Zij werden niet aangehouden.

Alle arrestanten zijn in de loop van maandag weer vrijgelaten. De meesten kregen een boete.