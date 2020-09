Klimaatactivisten aangehouden op Zuidas, ook protest op Museumplein

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de kruising van de Gustav Mahlerlaan en Beethovenstraat op de Zuidas bezet en werpen blokkades op. Ze negeren daarmee de waarschuwing van burgemeester Halsema, die donderdag al zei te zullen ingrijpen als dat zou gebeuren.

Er is veel politie aanwezig rondom de demonstratie en er rijden ME-busjes rond. De demonstranten worden voorzichtig losgemaakt en door de politie opgetild als ze niet meewerken. Ze zullen ‘bestuurlijk verplaatst‘ worden naar sportpark Melkweg in Noord. Stadsbussen staan daar inmiddels al voor klaar. Volgens de politie zullen niet meer dan twintig demonstranten per bus afgevoerd worden, vanwege de coronamaatregelen.

Weinig bezetters lijken onder de indruk van de woorden van de politie. Wel roept een activist door een megafoon dat het de laatste kans is om te vertrekken, voor wie niet meegenomen wil worden. Meerdere demonstranten hebben zich aan elkaar vastgeketend met extra lange lockons, stalen pijpen waarmee ze in elkaar haken, om 1,5 meter afstand te kunnen houden. Eerder op vrijdagochtend hielden ze ook al een demonstratie op het Gustav Mahlerplein.

Later vrijdagmiddag kwamen actievoerders die eerder naar Noord werden afgevoerd terug aan op de Zuidas. Hun poging om weer aan te sluiten bij de bezetting werd door de politie verijdeld.

Demonstranten zitten op de weg en aan elkaar vastgeketend met extra lange lockons om 1,5 meter afstand te houden. Beeld Bart van Zoelen

De klimaatactivisten voeren dit weekend acties in de stad en zijn vrijdagochtend begonnen op de Zuidas. Ze hadden van te voren aangekondigd wegen te willen bezetten. Vrijdagmiddag begaven klimaatactivisten zich naar het Museumplein om ook daar te demonstreren.

Op de website van Extinction Rebellion staat dat de komende dagen workshops zullen plaatsvinden op het Museumplein op het gebied van ‘landbouw, sociale rechtvaardigheid en het Nederlands geldsysteem’. Zaterdag zijn de activisten van plan om in disco-kledij door de straten van Amsterdam te dansen.

Burgemeester Halsema zei donderdag al dat demonstreren is toegestaan vanwege de grondwettelijke vrijheid om te betogen, mits de demonstranten zich aan de coronaregels zouden houden. Het opwerpen van wegblokkades verbood ze nadrukkelijk. Mochten er toch wegblokkades worden opgeworpen, dan grijpt de politie in, waarschuwde ze.

‘Zwartboek‘

De klimaatactivisten hebben het gemunt op aan de Zuidas gevestigde multinationals. In een ‘zwartboek’ wordt bedrijven als verfproducent AkzoNobel, olieconcern ENI, en ‘landbouwreus’ Louis Dreyfus milieuvervuiling verweten. De financiële wereld (ABN Amro, pensioenverstrekker APG) nemen ze kwalijk dat er nog grif wordt geïnvesteerd in fossiele brandstoffen.

Een demonstrant wordt afgevoerd door de politie. Beeld Bart van Zoelen

Maar bovenal verwijten ze de overheid dat het bedrijfsleven de ruimte krijgt om mee te praten over het klimaatbeleid, zoals bij de Klimaattafels die aan de basis stonden van het Klimaatakkoord van vorig jaar. “Dat je Shell aan tafel zet om het energiebeleid van Nederland mede te bepalen. Dat is toch van de zotte?” zegt Jelle de Graaf (31). In plaats daarvan wil Extinction Rebellion een Burgerberaad. Een willekeurig geselecteerde dwarsdoorsnede van de bevolking zou moeten bepalen hoe invulling wordt gegeven aan door de regering bepaalde klimaatdoelen.