Klikken en ophalen bij de winkel: ‘Heerlijk, even een praatje’

Boekhandel de Dolfijn op de Haarlemmerdijk. Beeld Marc Driessen

Op de Haarlemmerdijk zijn veel winkeliers woensdagmiddag aan het uitvogelen hoe het nieuwe Click & Collect-systeem in de praktijk werkt. Bij de meesten staat een geïmproviseerde toonbank in de deuropening. Vanwege de kou vaak net binnen of buiten, zodat de deur dicht kan blijven.

Neerzetten

“Het is alsof ik cholera heb,” zegt een vrouw die zojuist haar bestelling heeft opgehaald bij Boekhandel de Dolfijn op de Haarlemmerdijk. De klanten mogen niet naar binnen. Op de kruk voor de deur wordt het pakket neergezet en door een kier moeten de mensen afrekenen. “Ze mogen het boek niet eens aangeven.”

Binnen, naast de deur, staan de pakketjes alvast klaar. Zo te zien komen er vandaag nog zeker tien mensen hun boeken ophalen. Boekverkoper Liesbeth Blok is content. “Ze zijn ons gelukkig niet vergeten,” zegt ze. “Mensen bellen of mailen, en dan vier uur later mogen ze de boeken komen halen.” Ze houden zich goed aan de regels, omdat ze blij zijn dat ze dit kunnen doen. “Het is heel erg wennen, maar tot nu toe gaat het supergoed.”

Tijdsblokken

Niet iedereen is even streng. Verderop in de straat is een winkel waar de bestellingen niet per se op een vastgestelde tijd opgepikt hoeven te worden. “Zo druk is het nou ook weer niet,” zegt de winkelier, die niet herkenbaar in de krant wil. “Ik inventariseer vandaag even hoeveel mensen er bestellen en als het nou echt druk wordt, dan ga ik tijdsblokken geven. Maar voor nu: mensen zijn hier maar dertig seconden.”

Hoe kort ook, ze geniet zichtbaar van de mensen die weer langs de winkel komen. “Heerlijk. Even een praatje. Hiervoor konden mensen met een tikkie betalen en dan brachten wij het pakketje naar de overkant van de straat om het af te geven. Dit is weer een stuk leuker.”

Medewerker Hanneke Kleijne zit in wolwinkel Weldraad Hooks & Yarn een paar bestellingen voor te bereiden. Het zijn er nog niet veel. Eentje vandaag en eentje morgen. “We zijn net begonnen, het is wel lastig. Mensen willen toch binnenkomen. Maar als ik het uitleg begrijpen ze het wel. Eerst bestellen, dan ophalen.”

Niet iedereen

Niet iedereen maakt gebruik van de versoepelde coronamaatregel. Bij schoenenzaak Manwood in de Linnaeusstraat blijft de deur gewoon dicht. “We blijven alleen online verkopen,” zegt Ed Mansveld in de deuropening. “De onlineverkoop is bij lange niet voldoende, maar de nieuwe regel werkt bij ons niet. Mensen willen een schoen toch passen. Sommige klanten belden al: ‘Dan kom ik snel langs en pas ik even in de portiek.’ Maar dat werkt niet.”

Bij De Winter Herenmode even verderop hangt een rood bord met ‘uitverkoop’ in de etalage. Toch is ook deze deur vandaag dicht gebleven.

“Wij blijven gekochte kleding persoonlijk bezorgen of we sturen het op,” zegt eigenaar Marc de Winter. “We hebben wel een webwinkel, maar als kleine zelfstandige win je het toch niet van de grote jongens.”

Weinig begrip

De Winter heeft weinig begrip voor de vieruurregel. “Wij zijn geen H&M waar honderden mensen tegelijk komen. Wij waren veel meer geholpen met de mogelijkheid om afspraken te maken. Eén klant in je winkel en dan de deur dicht. Dat zou fantastisch zijn.”

Bij Linnaeus Boekhandel staat een statafel in de entree, helemaal leeg verder, maar het nodigt toch uit. Deze ochtend tussen 10.00 uur en 12.00 uur had de winkel haar eerste tijdslot waarop mensen hun bestelde boeken konden afhalen. “Het was nog een beetje rustig,” zegt eigenaar Anja Duitsmann, “maar het is nog te vroeg om uitspraken te doen. Mensen moeten nog wennen en het weer speelt ook mee. Tussen 15.00 uur en 17.00 uur is het volgende tijdslot. Hopelijk komt het dan wat meer op gang.”