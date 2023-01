Kletsnatte fietsdemonstratie voor brug over het IJ: ‘Mijn bloed kookt’

Beeld Jean-Pierre Jans

Nee, het is geen lotgenotengroep voor mensen met regenpakken of een demonstratie voor meer fietsen in de regen: de circa vijftig mensen die zich zaterdagmiddag hebben verzameld voor het Stadsloket op het Buikslotermeerplein willen een fietsbrug over het IJ.

“Het is schandelijk dat het er nog niet is,” zegt Harm van Meurs (65) die al 25 jaar in Noord woont. “Erg triest. Het stadsbestuur heeft niet het beste voor met de bewoners in Noord. Dat is geen gevoel, dat is zo. De Noord/Zuidlijn verlengen naar Schiphol kan wel, maar een fatsoenlijke brug voor een stadsdeel waar meer dan honderdduizend inwoners wonen, kan niet. Mijn bloed kookt.”

Geen cent

Het Fietsmuseum en de Fietsersbond Amsterdam organiseren daarom zaterdagmiddag een fietsdemonstratie. De twee partijen willen ‘een betere bereikbaarheid van Noord en de uitvoering van de Sprong over het IJ.’

Al in februari vorig jaar nam de gemeenteraad het besluit aan om twee bruggen naar Noord aan te leggen, plus een voetgangerspassage achter Centraal Station, maar tot op heden is er ‘nog geen cent gereserveerd’ om de plannen uit te voeren.

De demonstranten fietsen vanaf het stadsloket in Noord naar de Stopera waar ze een petitie overhandigen aan wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) die de kletsnatte fietsers ontvangt. Medeorganisator van de fietsdemonstratie Myriam Corzillius (62) rekende op een paar honderd mensen, maar is alsnog trots op de opkomst.

Duurzamer

“Het is vreselijk weer. Dat kan je verwachten in januari. In april hadden we meer kans gehad op goed weer, maar dan zijn we te laat. De presentatie van de Voorjaarsnota is eerder dit jaar en we willen daar invloed op uitoefenen met deze demonstratie. We moeten ook niet vergeten, met het oog op de toekomst, dat fietsbruggen veel duurzamer zijn dan de pont.”

Ook Jolmer Siersma (23) fietst mee. Hij vindt de situatie op de pont niet meer houdbaar. “Noord wordt groter en drukker en dat merk ik ook op de pont. Die staat steeds vaker helemaal vol en ik heb geen auto. Ik ben nu afhankelijk van de pont.”

Geld voor iets anders gebruikt

Op dit moment maken zo’n 70.000 mensen dagelijks gebruik van de ponten. De verwachting is dat dit in 2030 met 70 procent toegenomen zal zijn naar zo’n 120.000 dagelijkse gebruikers.

De plannen voor een brug zijn er overigens al tijden. Politiek gezien was het sinds februari 2022 nog nooit zo dichtbij, maar in oktober werd duidelijk dat de stad de gereserveerde 135 miljoen euro voor de bruggen over het IJ al eerder heeft gebruikt voor andere doelen om de begroting rond te krijgen.

Corzillius hoopt dat het college dat in de voorjaarsnota recht zal zetten en ‘echt’ gaat doen wat het meermaals beloofd heeft en met geld over de brug komt. “Ik ben 62, ik hoop dat ik het nog ga meemaken.”

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: