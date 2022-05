Kleinere terrassen wegens de drukte? ‘Zeg dan gewoon dat je geen toeristen wilt in Amsterdam’

Geen alcoholverkoop in winkels en kleinere terrassen op de Wallen. Beeld Amaury Miller

Wie op vrijdagavond 6 mei een rondje maakt op de Wallen en de Nieuwmarkt en vragen stelt over de nogal abrupt ingestelde regels om de drommen toeristen te beteugelen, stuit op de klassieke scheidslijnen.

Bewoners vinden het wel prima dat de omvang van terrassen weer wordt teruggebracht tot die van voor de pandemie. Ondernemers kreunen juist, omdat burgemeester Femke Halsema de extra ruimte die ze was gegund om de coronaverliezen wat te compenseren, weer terugneemt. Dit omdat het stadshart weer veel te vol loopt. In de vestiging van Albert Heijn aan de Nieuwmarkt zijn de schermen voor de alcoholkoelingen inmiddels weer omlaag. Dat overleeft die franchisenemer vast wel, maar de uitbaters van de kleinere winkeltjes zuchten diep.

Neem eigenaar Mustafa Öğretmen van minisupermarkt De Molen in de Molensteeg, hartje Wallen. Hij houdt een geagiteerde monoloog van een half uur: hij kápt ermee, na 28 jaar. “O-ver-al in de cafés zitten ze te zuipen, maar de burgemeester geeft kleine ondernemers als ik de schuld van alle toeristen die hier zijn! Die Halsema is verslaafd aan regeltjes!”

‘Meer dan de helft van mijn omzet’

Hij trekt de twee koelkasten met bier open, die hij met vuilniszakken heeft behangen, bij wijze van non-verbaal signaal: ‘Buiten gebruik’. “Waar hebben we het over? Op vrijdag en zaterdag is dit meer dan de helft van mijn omzet! Zeg dan dat je geen toeristen wilt in Amsterdam, maar knijp mij niet af” Hij pakt de brief waarin hem is aangezegd dat hij vanaf 16 uur geen alcohol meer mag verkopen. “Ik denk dat ze mij als gewone winkelier hier niet willen hebben. Een dwangsom van 5000 euro? Om wat? Ze maken me kapot, ik zit al tot mijn nek in de schulden.”

Rond de Nieuwmarkt vragen meerdere kroegbazen en personeelsleden om hen buiten het artikel te houden. Anoniem: “We hopen hier nog tegen te strijden, maar dan helpt het niet als we in Het Parool tekeergaan.”

Langs hun gevels hebben de cafés nog gewoon hun terrassen. Die op het plein zijn noodgedwongen weg, wat voor sommigen 30 tot 40 procent omzet kost. “Juist nu we met het mooie weer hadden gehoopt wat terug te verdienen van het grote coronaverlies.”

Een medewerker van café Poco Loco nuanceert: “We kunnen tientallen mensen minder kwijt, maar door het personeelstekort was het ook lastig ze te bedienen. Toch, het geeft verlies.”

Strenge regels, geen handhaving

Filmmaakster Janneke Doolaard van Doxy Films borrelt met haar collega’s aan een tafeltje voor haar uitvalsbasis op de Oudezijds Achterburgwal. “Inderdaad, de vier tafeltjes van de buren (de Red Light Bar, red.) zijn weg. Het is rustiger. Ik ben niet voor verandering van alles, maar inperken van dat extreme, van de gekte, vind ik wel goed.”

In de Red Light Bar vinden ze het ‘wel jammer’. Barkeepster Melony: “Het zonnetje schijnt, dus het was mooi als die tafeltjes daar hadden mogen blijven. Je ziet onze tent niet zo goed, want je moet een trapje op, dus door dat kleine terrasje vielen we op.” Manager Ezzat Michael: “Met dit weer wil niemand binnen zitten, dus het is wel jammer.” Hij laat een filmpje van donderdag zien. “Kijk, ons terrasje was heel rustig en de auto’s en de mensen konden er goed langs.”

Bewoners Willem en Katrien van de Oudezijds Voorburgwal drinken wat bij het trapje voor hun deur. Het valt ze op dat de gemeente steeds strenge regels afkondigt, maar die vervolgens niet handhaaft. In hun bewonersbrief staan veertien ‘maatregelen tegen drukte en overlast’. Willem: “Ondertussen doen ze niks. Drie dealers hier en drie dealers daar, om de hoek, altijd. De politie, de handhavers en de hosts doen of kunnen niets.” Aan de andere kant, zegt Katrien: “Je zult ergens moeten beginnen.”