Kleiner dienblad, grotere salade bij KLM na cao-akkoord

Voedselverspilling

Tegelijkertijd is ook gekeken naar het terugdringen van verpakkingsmateriaal en voedselverspilling. "We kijken strikter naar bestemming en afstand. Bij de langste vluchten is er altijd nog een tweede maaltijd. Maar bij relatief korte intercontinentale vluchten is daar vaak geen vraag naar. Dan krijgen we heel veel eten terug dat we volgens de regels moeten weggooien. Dat is niet verantwoord."



Dat er nog altijd geen cao-akkoord is met vakbond FNV Cabine maakt volgens haar voor de ingreep niets uit. "Dit hangt nauw samen met de nieuwe cao, maar hoe we die afspraken invullen is daar geen onderdeel van. We hebben de maatregelen aan boord in overleg genomen met de lokale ondernemingsraad die mensen uit alle geledingen vertegenwoordigen, ook FNV'ers."



KLM begint 1 juli op negen bestemmingen, waaronder Houston Aruba/Bonaire, Osaka, Hongkong en Rio de Janeiro. Vanaf oktober geldt de nieuwe werkwijze op alle intercontinentale vluchten.