Kleine winst op afwachtend Damrak

Beleggers letten vooral op de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China, de ontwikkelingen rond de aanhoudende shutdown van de Amerikaanse overheid en de brexit.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent in de plus op 493,80 punten. De MidKap steeg 1,9 procent tot 673,01 punten. De beursgraadmeter in Frankfurt won licht, Parijs en Londen zakten een fractie.



Een Amerikaanse delegatie voert maandag en dinsdag in China nieuw overleg over de gemaakte afspraken tussen de presidenten Donald Trump en Xi Jinping. De twee leiders sloten in december een wapenstilstand van negentig dagen, met als doel binnen die periode een handelsdeal te bereiken.



Galapagos klom ruim 3 procent en was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen. Het biotechnologiebedrijf gaat onder meer een wereldwijde samenwerking aan met het Canadese Fibrocor Therapeutics. De bedrijven gaan samen aan de slag met een nieuw onderzoeksprogramma voor longfibrose (IPF) en andere indicaties. Bierbrouwer Heineken sloot de rij in de AEX met een verlies van 1,8 procent na een adviesverlaging door Goldman Sachs.



Verzekeraars

De verzekeraars stonden wat onder druk na een adviesverlaging voor de Europese sector door Deutsche Bank. Verzekeraar ASR (min 0,2 procent) kampte daarnaast met een adviesverlaging door Kepler Cheuvreux. Concurrent NN Group daalde 0,1 procent. Ahold Delhaize won 0,2 procent. Stop & Shop, het grootste Amerikaanse merk van het moederbedrijf van Albert Heijn, heeft in de Verenigde Staten de kleine supermarktketen King Kullen Grocery overgenomen.



In de MidKap gingen alle fondsen omhoog. Adyen stond bovenaan met een plus van bijna 6 procent. Het betaalbedrijf profiteerde van een adviesverhoging door Bank of America Merrill Lynch.



De euro was 1,1434 dollar waard, tegen 1,1414 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie steeg 2 procent in prijs tot 48,89 dollar. Brentolie werd 1,9 procent duurder op 58,14 dollar per vat.