Kleine stille tocht voor Bas van Wijk: ‘Het moet geen Project X worden’

Bloemen op de plek waar Bas van Wijk werd doodgeschoten. Beeld ANP

De tocht begint bij de voetbalclub waar Van Wijk in zijn jeugd speelde. Hij ligt dan opgebaard in een kerk, waar afscheid genomen kan worden.

De details en route van de stille tocht kwamen dinsdag in de pers terecht, en dat was volgens organisator Belinda Kreugel niet de bedoeling. “De tocht is echt alleen bedoeld voor vrienden en nabestaanden. Het moet geen Project X worden.”

Kreugel vreest de komst van dezelfde demonstranten die zondag op de Dam bijeen willen komen voor een ‘All Lives Matterdemonstratie’.

Getuigen gezocht

De gemeente gaat woensdag met de initiatiefnemers van dat protest om de tafel. “We gaan luisteren wat ze willen en kijken of dat acceptabel is en of we voorschriften aan de demonstratie verbinden,” zegt een gemeentewoordvoerder.

De politie blijft op zoek naar getuigen van het schietincident. Het gaat met name om mensen in de buurt van de mogelijke vlucht­route van de dader van de zwemsteiger naar paviljoen Aquarius en het park uit. Op het laatste stukje van die route, bij een fietsbruggetje bij de Oude Haagseweg zou kort na het schietincident een aantal jongeren hebben gestaan waar zich een scooterrijder bij voegde.

Na een eerste getuigenoproep kreeg de politie al van verschillende aanwezigen op het strandje in Amsterdam beelden toegestuurd, zegt een politiewoordvoerder. Die beelden worden nu onderzocht.

Wat opvalt is dat de politie na een eerdere getuigenoproep ‘slechts’ twintig tips heeft binnengekregen, terwijl het bomvol was op De Oeverlanden op de warme zaterdag. “Er moeten meerdere mensen iets hebben gezien.”