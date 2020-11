Kleine reders: onze vergunning wordt gekaapt door de grote jongens

Beeld ANP

Het is druk op het water in Amsterdam. Te druk, volgens de gemeente. Om overlast te voorkomen, heeft de gemeente daarom een nieuw vergunningensysteem voor rederijen ingesteld. Daarin is plaats voor in totaal 550 boten op de grachten met een vergunning voor zes tot tien jaar.

Nu de aanvragen voor vergunningen met een looptijd vanaf 2024 zijn ingediend, blijken dat er deze ronde veel meer te zijn dan er vergunningen beschikbaar zijn: 712 aanvragen voor 155 vergunningen, zo bleek afgelopen week. En dat leidt tot onvrede bij reders.

“Het is precies gegaan zoals we hadden voorspeld,” zegt Tommy van Riet, voorzitter van de Vereniging Rederijen Amsterdam (VRA), waarbij 43 reders zijn aangesloten. “Het systeem is verkeerd opgezet.”

Kleine rederijen vrezen nu dat hun vergunningen worden weggekaapt door de grote bedrijven. Dat komt doordat voor elke aanvraag een sluitende begroting nodig is en per vergunning elke reder evenveel kans maakt om deze te bemachtigen. “Dat leidt tot tactische inschrijvingen met veel aanvragen. Een klein bedrijf met minder geld kan simpelweg minder aanvragen indienen dan een grote rederij met veel geld en maakt dus ook minder kans op een vergunning. Voor salonboten tot 50 personen bijvoorbeeld zijn 70 aanvragen gedaan, terwijl er slechts 18 vergunningen te verdelen zijn.”

‘Gericht op grote bedrijven’

Van Riet ondervindt met zijn eigen rederij de nadelen van het systeem. 25 jaar geleden begon hij Private Boat Tours en inmiddels heeft hij vijf boten rondvaren, maar de vergunningen voor twee boten lopen af bij de volgende herverdeling. “De kans dat ik ze allebei krijg, is heel klein. En dat terwijl grote rederijen wel 60 aanvragen kunnen indienen.”

Ook Erik Musegaas van Rederij Aemstelland denkt dat zijn bedrijf met drie boten op deze manier zijn vergunningen verliest, hoewel ook hij tactisch heeft ingeschreven. “Één vergunning verloopt deze ronde, en ik heb er twee aangevraagd. Maar in de Staatsloterij maak je meer kans.” Musegaas is dan ook allerminst blij met dit systeem, dat volgens hem gericht is op grote bedrijven. Samen met twaalf andere rederijen zegt hij een zaak aan te spannen tegen de gemeente. “We hadden een vergunning voor onbepaalde tijd en die is ons in korte tijd afgenomen.”

Terug naar kwaliteit

Tactisch inschrijven was voor rederij Ambolux, met twee klassieke houten boten in de vloot, financieel geen optie. En dus denkt eigenaar Wim Drijver dat zijn bedrijf in 2024 wordt gehalveerd. “De kans dat ik een vergunning behoud, is een op acht.”

In 2014 kreeg hij nog vergunningen voor onbepaalde tijd voor zijn boten. “Met die gedachte onderneem en investeer je ook. Ik heb prachtige, persoonlijke kwaliteitsboten, waarvan er een uit 1930 komt. Varen bij mij is iets duurder, maar ik maak relatief weinig vaarbewegingen. Maar nu dreig ik de vergunning te verliezen aan een van de grote rederijen, zonder enige compensatie. Als Amsterdam terug wil naar kwaliteit op het water, moet het vergunningensysteem op de schop.”

Wethouder Sharon Dijksma (Verkeer en Vervoer) liet afgelopen dinsdag in een brief aan de gemeenteraad weten dat hoewel er veel is gedaan om het nieuwe systeem zo eerlijk mogelijk te maken ‘het verlies van hun vergunning voor vooral kleinere reders grote impact heeft.’

Een woordvoerder van Dijksma laat weten dat van de grotere rederijen relatief meer vergunningen worden ingetrokken en dat dit in het voordeel is van de kleinere rederijen. Daarnaast mogen niet méér vergunningen per bootcategorie worden aangevraagd dan dat er te vergeven zijn. Massaal inschrijven om op die manier meer kans te maken, kan volgens de woordvoerder dus niet.

De gemeente gaat de aanvragen eerst inhoudelijk beoordelen, pas daarna is bekend welke rederijen daadwerkelijk kans maken op een vergunning. De uiteindelijke toewijzing wordt in maart 2021 verwacht.