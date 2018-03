Kleine plus voor beurs Amsterdam

Unilever kwam met het langverwachte besluit over de locatie van zijn hoofdkantoor.



De AEX-index in Amsterdam stond kort na aanvang 0,4 procent hoger op 533,16 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 513,86 punten. In Londen, Parijs en Frankfurt werden koerswinsten tot 0,4 procent behaald.



Infrastructurele projecten

De nieuwe hoofdvestiging van Unilever komt in Nederland en niet in het Verenigd Koninkrijk. Wel handhaaft het concern zijn noteringen in Amsterdam, Londen en New York. Unilever tekende een plus van 0,2 procent op in de AEX.



In de MidKap schoot VolkerWessels 5,3 procent omhoog. Het bouwbedrijf liet weten selectiever te worden met het meedingen naar grote infrastructurele projecten en vorig jaar meer winst en omzet te hebben geboekt.