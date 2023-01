Kleine MKB’ers met hoge energiekosten krijgen in Amsterdam nu al tegemoetkoming

Bakkerij 1Hoog in Beverwijk. Vanwege de stijgende prijzen van grondstoffen en energie hebben de bakkers het moeilijker dan voorheen. Beeld ANP

Landelijk wordt er momenteel gewerkt aan een speciale regeling om midden- en kleinbedrijven die relatief veel energiekosten hebben tegemoet te komen, maar deze regeling wordt pas in het voorjaar verwacht. Amsterdam wil daar niet op wachten en komt nu al met een overbruggingsregeling om te voorkomen dat bedrijven omvallen.

Wethouder Mbarki (Economische Zaken) schrijft vrijdag aan de gemeenteraad ‘te schrikken van de prijsstijgingen waar sommige ondernemers mee worden geconfronteerd'. Door zich te richten op kleine MKB’ers hoopt hij zaken die belangrijk voor de stad zijn, maar relatief veel energie verbruiken een steun in de rug te geven. Dat gaat bijvoorbeeld om groenteboeren, bakkers of kappers.

Verduurzaming

In oktober kondigde de wethouder al een steunpakket aan van 10 miljoen euro voor het midden- en kleinbedrijf. Deze plannen zijn de uitwerking daarvan en kosten 7 miljoen euro. Eenmanszaken en MKB’ers die groter zijn dan 10 medewerkers zijn uitgesloten van de regeling. Er is niet voor gekozen om te kijken naar omzet, om snelheid te maken. “Elke kleine ondernemer vragen naar een jaarrekening is niet realistisch,” aldus de gemeente.

Wel wijst Mbarki erop dat de gemeente ondernemers breder ondersteunt met teams die langsgaan om te helpen met verduurzaming. Tot nu toe zijn bijna 428 ondernemers daarbij geholpen, waarmee volgens de gemeente circa 310 ton CO2 is bespaard.

MKB’ers die aanspraak willen maken op de tegemoetkoming van maximaal 5000 euro, kunnen deze vanaf 1 februari aanvragen. Maximaal 50 procent van de stijging in energiekosten wordt vergoed.