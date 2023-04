Kleine kamers, hoge servicekosten: co-living rukt op in Manchester (en in Amsterdam)

'Manchester zet in op groei en versnelling: zo veel mogelijk, zo snel mogelijk bouwen.' Beeld Getty Images

Even leken ze er niet te komen: enorme woontorens in Manchester, waarvan één van wel 45 verdiepingen, goed voor duizenden ‘betaalbare’ woonruimtes. De Noord-Britse stad heeft een enorme (internationale) studentenpopulatie en een flink tekort aan betaalbare woningen. Toch werd er juist een campagne tégen deze woontorens gestart door bewoners, activisten en huurdersorganisaties. Ook veel gemeenteraadsleden protesteerden, maar het complex kwam er uiteindelijk toch door.

Het gaat hier om co-living: woningdelen, maar dan anders. Bij co-living krijgen huurders een volledig ingerichte studio, slaapkamer of in het meest extreme geval enkel een bed, met daarnaast gemeenschappelijke ruimtes en faciliteiten die voor een ‘community’ moeten zorgen. Daar betalen ze meestal flinke servicekosten voor, waardoor de prijs uiteindelijk hoger ligt dan bij ‘gewoon’ woningdelen. De huurcontracten zijn meestal tijdelijk.

Co-living is komen overwaaien uit de Verenigde Staten en wint gestaag terrein in Europese steden. Waar veel grote steden de woonvorm een halt toeroepen, geeft Manchester de ontwikkelaars juist vrij baan. De stad heeft nu zo’n 5000 co-living units in de pijplijn – meer dan Londen, een stad die vijf keer zo groot is.

Serie Wereldstad Er is geen stad als Amsterdam, maar veel zaken waar wij ons druk om maken spelen ook elders in de wereld. In de serie Wereldstad onderzoeken we hoe andere steden daarmee omgaan.

Klinkt bekend? In Amsterdam zou je verhuurder Change=, dat veelvuldig de media en zelfs de rechtbank haalde vanwege conflicten met huurders om de hoge servicekosten, onder co-living kunnen scharen. Het bedrijf verhuurt zelfstandige studio’s en rekent servicekosten voor onder meer internet, tv, gedeelde werkruimtes, een sportschool en een fietsenstalling – zelf spreekt het bedrijf van ‘networked living’.

Andere aanbieders van co-living in Amsterdam zijn Cohesion, The Don, The Domain en 2peer, waarvan sommige ook gedeelde appartementen aanbieden en vele zich vooral richten op expats en internationale studenten.

“Amsterdam heeft veel te weinig woningen voor jonge urban singles,” zegt Richard Ronald, hoogleraar huisvesting aan de UvA. “Het is daarom niet vreemd dat de gemeente dit soort woonconcepten goedkeurt. Ik verwacht dat het zal blijven groeien in Amsterdam.” Volgens Ronald kan co-living wel een deel van de oplossing zijn. “Maar het lost zeker niet het tekort aan betaalbare woningen op.”

Grote winsten

Ook in Manchester draaien de zorgen vooral om betaalbaarheid, zegt Isaac Rose van de regionale huurdersvereniging. Van alle Britse steden stegen de huren in Manchester vorig jaar na Londen het hardst. “We vrezen dat andere huurbazen hun prijzen verhogen als co-living normaal wordt. Terwijl het probleem in Manchester niet zozeer een gebrek aan ruimte is, maar vooral een gebrek aan betaalbare woningen. Er is weinig sociale huur en bijna geen regulering voor de vrije sector.”

Volgens Tim White, die aan de London School of Economics promoveert op het onderwerp co-living, zijn die zorgen niet onterecht. “Mijn vrij cynische blik op co-living is dat het eigenlijk een manier is om woningdelen te institutionaliseren en extra te profiteren van de huizencrisis. Samenwonen wordt steeds meer de norm, en hoe kleiner de ruimtes die je verhuurt, hoe meer winst je kunt maken.”

In enkele gevallen in de Verenigde Staten huren mensen zelfs een stapelbed onder het mom van co-living. “Het idee van ‘community’ wordt dan gebruikt om enorme servicekosten goed te praten. Zo van: ja, dit is een belachelijk dure en kleine kamer, maar je krijgt er van alles bij, zoals gratis popcorn!”

Een exact overzicht van hoe groot de co-living markt is per stad, is lastig te vinden. Volgens één marktonderzoek waren er medio 2022 bijna 25.000 co-livinggebouwen in Europa, en nog eens 70.500 in de pijplijn. Londen spant de kroon in Europa, en Amsterdam wordt gezien als een potentieel nog grotere markt.

‘Sloppenwijken van de toekomst’

Opvallend aan Manchester is de snelheid waarmee enorme co-livingtorens uit de grond worden gestampt, zegt White. “Daar gaat grof geld in om, van mega-investeerders zoals pensioenfondsen. Manchester is inmiddels nog aantrekkelijker voor ontwikkelaars dan Londen, omdat de grond simpelweg goedkoper is en het stadsbestuur ze veel ruimte geeft.”

Volgens Rose van de huurdersvereniging hangt dat samen met de algemene trend in Manchester, waarbij de financialisering van de woningmarkt ongebreideld doorgaat. “De gemeente zet heel erg in op groei en versnelling: zo veel mogelijk, zo snel mogelijk bouwen. Maar verreweg de meeste woningen die worden gebouwd zijn niet betaalbaar.”

Ook is het volgens Rose niet bewezen dat er in Manchester de komende tijd vraag blijft naar co-living. Om die reden spraken actievoerders tijdens de campagne van ‘sloppenwijken van de toekomst’. “Daarmee wilden we aantonen hoe speculatief deze woonvorm is. Stel nou dat er over een paar jaar geen vraag meer is naar co-living. Dan staan hier enorme torens met duizenden véél te kleine appartementen. Wat gebeurt er dan mee?”

Ronald verwacht dat er voorlopig wel vraag naar blijft, in Amsterdam en in andere steden. “Generatie Z heeft nou eenmaal heel andere verwachtingen rond hun levenskoers en woonsituatie dan vorige generaties. Zij vinden het normaal om compromissen te sluiten als ze in een grote stad willen leven. Maar de wooncrisis draait niet alleen om een gebrek aan huizen, het gaat ook om een gebrek aan woonzekerheid. Co-living draagt daar juist aan bij.”

Londen is koploper

Co-living is begonnen in de Verenigde Staten, waar het vooral populair is in steden als New York en San Francisco, waar veel digital nomads en werknemers in de digitale sector wonen. New York is onlangs een partnerschap aangegaan met een co-livingbedrijf, om samen ‘betaalbare huizen’ te produceren – de laagste huur zal rond de 800 dollar liggen. In Europa is Londen de stad waar co-living tot nu toe het meeste voorkomt. De gemeente heeft inmiddels enkele criteria gesteld, bijvoorbeeld qua minimale ruimte en contractduur. Daarmee gelden er weliswaar meer regels, maar co-living wordt tegelijk erkend als legitieme woonvorm, zegt promovendus Tim White. Wel hebben enkele specifieke stadsdelen paal en perk gesteld aan de woonvorm. Het bestuur van Dublin nam in 2020 een fel standpunt in tégen co-living. De jaren daarvoor was de woonvorm flink in opkomst, maar na demonstraties en campagnes door bewoners en de huurdersvereniging werd daar een stop op gezet: er worden geen nieuwe vergunningen verleend voor co-living. Ook in Berlijn is veel weerstand tegen het concept vanuit zowel de bewoners als gemeente, zegt White. Co-living druist in tegen de trend om juist te zoeken naar manieren om de huizenmarkt te reguleren, zoals een maximale huur en het onteigenen van vastgoedeigenaren.

