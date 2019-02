Kleine-Gartmanplantsoen krijgt ondergrondse fietsenstalling

Het Kleine-Gartmanplantsoen is straks een leven­dige plek met allure Dijksma

Het is ook opletten geblazen wegens een duiker: die verbindt ondergronds de Lijnbaansgracht vanaf de Zieseniskade via het Kleine-Gartmanplantsoen en het Leidseplein met het water bij de Melkweg.



Het verplaatsen van geparkeerde fietsen naar een kelder is een uitwerking van het streven van de gemeente naar autoluwe straten en pleinen, zegt Dijksma. "Met alle ruimte voor voetgangers en fietsers. Het Kleine-Gartmanplantsoen is straks een leven­dige plek met allure." Voor scooters blijven er wel parkeervakken op straat.



Dam fietsvrij

Belangrijkste vraag is of Amsterdamse fietsers de moeite zullen nemen hun fiets in een ondergrondse parkeergarage te plaatsen. Recente ervaringen met de aanleg van een grote fietsenkelder onder het Beursplein lijken hoopgevend: sinds de kelder in bedrijf is, valt er op de Dam nauwelijks meer een fiets te bekennen.



Het is de vraag echter waaraan dit ligt. Het lijkt erop dat fietsers de Dam vooral mijden omdat geparkeerde fietsen er dankzij permanent toezicht onmiddellijk worden verwijderd: sinds de opening van de kelder heeft de gemeente juridisch gezien voldaan aan de eis dat er alleen mag worden verwijderd als de fietser een redelijk alternatief heeft.



De garage Beursplein staat de meeste tijd voor ten minste de helft leeg.