Kleine festivals in het voorjaar: gaat dat écht gebeuren?

DGTL, normaal gesproken het eerste festival van het seizoen, zal komend voorjaar in ieder geval niet in normale vorm kunnen plaatsvinden. Beeld DGTL

Burgemeester Femke Halsema kwam donderdagavond plots met een lichtpuntje: de gemeente wil in de eerste helft van 2021 experimenteren met kleine evenementen, met maximaal 500 bezoekers. Wel moet worden voldaan aan landelijke maatregelen, zoals triage en de anderhalve meter afstand. Ook wordt gekeken of een deel van de sneltestcapaciteit kan worden ingezet voor bezoekers aan evenementen en het nachtleven.

Als één ding duidelijk werd door de illegale raves en feestjes die de afgelopen maanden werden georganiseerd: jonge Amsterdammers staan te trappelen om weer naar festivals of andere evenementen te gaan en een dag of nacht de dagelijkse sleur van zich af te dansen.

Nog niet zeker

Maar of Amsterdammers komende lente écht weer de wei in mogen, hangt af van beslissingen uit Den Haag. Het is bijvoorbeeld nog onduidelijk in hoeverre festivals en nachtclubs straks daadwerkelijk gebruik kunnen maken van de sneltestcapaciteit. “Dat gebeurt allemaal in overleg met het rijk,” zo laat een woordvoerder van Halsema desgevraagd weten. Ofwel: de gemeente hóópt dat die ruimte er komt, maar het is nog allerminst zeker. Ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kon daar vrijdagmiddag nog geen duidelijkheid over geven.

Dan is er nog de anderhalvemeterregel. Clubs en festivals geven al maanden aan dat ‘de ziel uit evenementen en het nachtleven wordt gehaald’ als die afstand moet worden gewaarborgd. Zelfs als er gebruik kan worden gemaakt van sneltests en alleen bezoekers met een negatieve uitslag worden toegelaten, zal Den Haag zich moeten buigen over die anderhalve meter. Of die regel mogelijk kan worden losgelaten, wordt nog uitgewerkt, maar de kans lijkt − gezien de bestuurslijn van de afgelopen maanden en het verloop van het virus − klein.

Vanaf half januari start de overheid met zogeheten field labs: testevenementen met zittend publiek. Begonnen wordt met concerten, theater en voetbalevenementen. De resultaten van de field labs zullen waarschijnlijk het vervolgbeleid bepalen.

Een lege huls?

Dus: hoe ziet een festival in het voorjaar er vooralsnog uit? Een biertje in de hand, zij aan zij dansen: waarschijnlijk niet. Dat lijkt pas mogelijk te zijn als genoeg mensen zijn gevaccineerd en de landelijke maatregelen kunnen worden losgelaten.

Waren de plannen van de burgemeester dan een lege huls? “Zeker niet,” vindt haar woordvoerder. “Het punt is: we zitten momenteel in een lockdown. Maar zodra het kan, moeten we als Amsterdam weer zo snel mogelijk dingen kunnen doen. Daarom is dit plan er. We willen oefenen zodat we klaar zijn als er meer kan op grotere schaal.”