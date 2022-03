Kleindochter beschuldigde notaris over Het verraad van Anne Frank: ‘Ongehoord antisemitisme’

Mirjam de Gorter, kleindochter van Arnold van den Bergh, tijdens de presentatie van een onderzoeksrapport over het boek Het verraad van Anne Frank. Beeld ANP

“Anders gaat er een grote leugen de wereld in,” zei De Gorter na afloop van de presentatie van een contra-onderzoek van zes historici bij Spui25. De historici halen tot ‘grote opluchting’ van De Gorter de stellingen in het boek van Sullivan onderuit dat Van den Bergh een lijst met onderduikadressen aan de Sicherheitsdienst zou hebben verstrekt om zichzelf en zijn gezin te redden.

De historici noemen die conclusie ‘volstrekte onzin’. Ook zouden de bronnen door het coldcaseteam verkeerd zijn geïnterpreteerd. Daarnaast ontdekte een historicus dat Van den Bergh sinds februari 1944 zat ondergedoken met zijn gezin en helemaal geen reden had om verraad te plegen. De inval van het Achterhuis was in augustus 1944.

‘Bedrogen door coldcaseteam’

De Nederlandse uitgever Ambo Anthos, die het boek begin dit jaar uitgaf, besloot dinsdagavond na het onderzoeksrapport van de zes historici het boek uit de handel te halen. De Gorter kon haar geluk niet op. Ze heeft vele slapeloze nachten achter de rug nadat ze in het boek had gelezen dat haar grootvader Anne Frank zou hebben verraden.

“De schok was heel groot. Ik ga niet gillen, daar ben ik geen type mens voor, maar ik dacht meteen: dit kan niet. Ik droom. Mijn grootvader wordt erin geluisd,” zegt De Gorter, die zich zelf ook bedrogen voelt over de manier waarop het coldcaseteam haar benaderde.

“Ze zeiden dat ze een onderzoek deden naar de verzetsnetwerken in het Gooi, waar mijn grootvader ondergedoken zat. Ze vertelden ook dat ze een lijstje met namen van verraders hadden en zochten heel breed. Ze schermden met allerlei wetenschappers. Ik had daardoor totaal geen wantrouwen. Ik wist ook niet dat hij als een van de verdachten op hun lijst voorkwam.”

Ze is dan ook zeer blij dat de historici met een contra-onderzoek kwamen. “Zij hebben enorm goed werk gedaan.”

Juridische stappen vanwege boek Anne Frank

Toch maakt ze zich nog zorgen. “In Nederland is kennis aanwezig over de oorlog, maar hoe zit het in Amerika en al die andere landen? Ik denk na over verdere juridische stappen.”

Ook zou het boek antisemitisme in de hand werken. “Mijn grootvader wordt neergezet als een listig en rijk man. Het Joodse stigma. Joden zouden elkaar verraden. Dit is ongehoord antisemitisme.”

Na de presentatie nam De Gorter het woord en riep andere uitgeverijen op het boek niet te publiceren. Ze richtte zich tot de schrijver van het boek: “Realiseer je dat het boek ahistorisch, onjuist en amoreel is en choquerend voor de hele familie.”

Ze richtte zich ook rechtstreeks tot de Amerikaanse uitgever Harper Collins en het coldcaseteam dat het verraad onderzocht: “Jullie moeten geweten hebben dat jullie te ver gingen over mijn grootvader. Ik voel me diep gekwetst door jullie gedrag. Haal het boek uit de handel en maak er geen film of tv-serie van. Jullie exploiteren ook de naam van Anne Frank.”