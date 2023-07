Klein Zandvoort, Badplaats, Blijburg: een duik in de geschiedenis van de Amsterdamse stadsstranden

Zandvoort mag zich dan Amsterdam Beach noemen, de échte Amsterdamse stranden bevinden zich in de stad zelf. Het Parool strijkt er deze zomer neer: hoe liggen ze erbij? Kun je er zwemmen, wat is er te beleven? Deze week een duik in de geschiedenis: dit waren de eerste stranden van de stad.

Blijburg het eerste stadsstrand van Nederland? Het staat op Wikipedia, maar niets is minder waar; Blijburg was niet eens het eerste stadsstrand van Amsterdam. Voor de oorlog werden de oevers van het Zuider Amstelkanaal in Amsterdam-Zuid al gebruikt als strand, in de volksmond ‘Klein Zandvoort’ genoemd. En ouderen herinneren zich ongetwijfeld nog de zandvlakte langs de Prins Hendrikkade, tegenover het Scheepvaartmuseum. Dan waren er nog de strandjes die even plotseling weer verdwenen als ze waren ontstaan, vaak op braakliggende terreinen die bedoeld waren voor woningbouw.

Anno 2023 telt Amsterdam een stuk of veertien stadsstranden, inclusief de stranden in recreatiegebieden als Spaarnwoude, ’t Twiske en het Amsterdamse Bos. Het exacte aantal hangt af van de definitie. Volgens Van Dale is een stadsstrand een ‘in de stad aangelegd namaakstrand’, en dat biedt volop ruimte voor interpretatie. Is een terras aan het water meteen een strand als er zand op de tegels wordt gestrooid, zoals Strandzuid? En ben je wel een strand als je het water niet in mag, zoals bij Pllek in Noord? Of als je helemaal niet aan het water ligt, zoals Strand Kaap op het Zeeburgereiland?

Kilo’s paling

Wat dat betreft had het vooroorlogse ‘Klein Zandvoort’ nog wel iets van een ‘echt’ strand: het bestond uit zand en lag aan het water. Net als Blijburg was dit ‘Zandland’, zoals het ook werd genoemd, het resultaat van een grote stadsuitbreiding. Om de dichtslibbende stad lucht te geven en het snel groeiende aantal inwoners te kunnen huisvesten, werd de polder ten zuiden van de Stadionkade en President Kennedylaan, toen nog Rivierenlaan geheten, in 1928 opgespoten met zand. Maar door de crisisjaren en de oorlog zou het nog jaren duren voordat de bouwplannen konden worden uitgevoerd. Het gebied tussen de Stadionkade en de Zuidelijke Wandelweg in Buitenveldert veranderde in een uitgestrekt duinlandschap.

Het stuk zand langs de zuidoever van de Stadionkade, onder aan de brug bij de Parnassusweg, werd ’s zomers gebruikt als strand. “Daar zaten de moeders dan in meegebrachte ligstoelen of op handdoeken te zonnen,” vertelde Theo van Bakergem in 2004 aan Ons Amsterdam. Het kanaal was niet echt geschikt om te zwemmen, het was ondiep en modderig. Van Bakergem: “Toen het water werd weggepompt omdat er een beschoeiing moest worden aangelegd, kwamen er kilo’s paling uit de modder naar boven.”

Tot die tijd hadden de meeste Amsterdammers helemaal geen tijd en geld om op het strand te liggen. De gemiddelde werkweek telde 45 uur en alleen zondag was vrij. Vakantiedagen en vakantiegeld werden pas in de jaren vijftig ingevoerd. Het Zandland verdween na de oorlog, toen het laatste deel van de bouwplannen van Plan Zuid alsnog zijn beslag kreeg.

Vies en gevaarlijk

Omdat steeds meer Amsterdammers tijdens de crisis in de jaren dertig geen geld hadden voor uitstapjes naar de kust en de Noordzeestranden in de oorlog verboden gebied waren, ontstonden elders in de stad ook kleinere, provisorisch ingerichte strandjes. Kinderen uit West zochten hun vertier op een stuk zand aan het Westelijk Marktkanaal. Ook waren er strandjes bij de Postjesweg, de Oude Hemweg en de Berlagebrug aan de Amstel.

Het grootste stadsstrand ontstond in de jaren zestig bij de Prins Hendrikkade, aan het Oosterdok. Al voor de oorlog was hier – tussen de Kikkerbilsluis en het Scheepvaartmuseum – zand gestort voor de aanleg van de IJtunnel. Maar het zou tot begin jaren zestig duren voordat daarmee daadwerkelijk werd begonnen, en tot die tijd was ‘het Zandje’ of ‘de Badplaats’ razend populair, vooral onder de bewoners van de kleine, dichtbevolkte bovenwoningen van de Oostelijke Eilanden. In de jaren vijftig ging slechts 18 procent van de Nederlanders één keer per jaar met vakantie, dus het stadsstrand was een welkom alternatief.

Omdat het water van het Oosterdok sterk was vervuild, werd er maar weinig gezwommen. Ons Amsterdam interviewde in 2004 An Karbet, die opgroeide in de Foeliestraat, waar haar ouders een melkhandel dreven. “Bij de paaltjes dreven vaak kadavers van dode honden. Helemaal opgeblazen. Je keek als kind wel uit om daar in de buurt te komen. Dat was vies en gevaarlijk. Sowieso was het water veel viezer, het stonk echt in de stad.”

Blijburg

Na de wederopbouw verdwenen de meeste stranden uit de stad. Amsterdammers konden zich steeds vaker een vakantie veroorloven, al dan niet in het buitenland, en anders zochten ze hun heil wel in de nieuwe openluchtbaden. Maar het massatoerisme op de stranden aan de kust en de eindeloze files waarin je terechtkwam als je daarnaartoe wilde, zorgden ervoor dat de behoefte aan strandrecreatie dicht bij huis vanaf de eeuwwisseling weer toenam.

Overal ontstonden nieuwe strandjes, met namen als Strandzuid (bij de RAI), Strand West (Houthavens), Roest (Oostenburg), Paaseiland (Stenen Hoofd), Bajes Beach Club (Oost), Dok (Houthavens en Oost) en Costa del Kit (Bos en Lommer). En op plekken als de Bogortuin, Park Somerlust en de Weesperzijde voor café Hesp wordt de laatste jaren ook driftig in natuurwater gezwommen.

Het bekendste stadsstrand was natuurlijk Blijburg, dat in 2003 werd geopend en al snel tot ver buiten de stad furore maakte. De festivalachtige sfeer maakte Blijburg vooral onder jongeren populair, en zette de toon voor plekken als Kaap Oost. Blijburg werd in 2018 gesloten om plaats te maken voor woningbouw, maar een jaar later werd elders op het Strandeiland – what’s in a name – een nieuw strand geopend, simpelweg Strand IJburg geheten.

Daar gaan we de komende weken een kijkje nemen, evenals bij de Sloterplas, De Nieuwe Meer, de Gaasperplas, Kaap, Pllek en VerbroederIJ.