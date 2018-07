Klein verlies voor beurs Amsterdam

Op het Damrak stonden de bouwers BAM en VolkerWessels onder druk na nieuwe miljoenenafschrijvingen op de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden.



De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,2 procent lager op 549,22 punten. De MidKap daalde 0,8 procent tot 759,69 punten. Parijs won 0,1 procent, Londen en Frankfurt verloren 0,3 procent.



Midkap

In de MidKap zakte BAM 3,7 procent, bij de kleinere bedrijven kelderde VolkerWessels ruim 10 procent. BAM meldde een kostenoverschrijding van circa 30 miljoen euro en VolkerWessels schrijft 31,5 miljoen euro af op de bouw van de zeesluis. Rijkswaterstaat meldde dat de bouw van de zeesluis, de grootste ter wereld, 27 maanden langer gaat duren. De beide bouwers schreven eerder al meer dan 100 miljoen euro af op het project.



Bij de hoofdfondsen was Altice Europe de grootste daler met een min van 5,3 procent. Het kabel- en telecombedrijf is niet van plan zijn Franse telecomonderdeel SFR van de hand te doen. Dat zei topman Alain Weill tegen de Franse zakenkrant Les Echos. Koploper in de AEX was telecomconcern KPN met een plus van 1,5 procent.



In Londen won Sainsbury 3 procent. Het Britse supermarktconcern zag de verkopen van winkels die langer dan een jaar open zijn in het afgelopen kwartaal met 0,2 procent groeien. Analisten hadden gerekend op een daling met 0,1 procent.



Clair

BP daalde licht in waarde. Het Britse olie- en gasconcern heeft zijn belang in het olieveld Clair in de Noordzee uitgebreid. Het bedrijf bereikte daarover overeenstemming met de Amerikaanse branchegenoot ConocoPhillips. Tegelijkertijd verkopen de Britten een niet-operationeel belang in een winningsgebied in Alaska aan Conoco.



De euro was 1,1641 dollar waard, tegen 1,1653 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie ging een fractie omhoog tot 74,15 dollar. Brentolie steeg 0,2 procent in prijs tot 77,76 dollar per vat.