Klein geluk in Amsterdam: Zoals wij kleuters matjes vlochten

De hele dag was het of de stad met zijn hele hebben en houwen naar de tropen was verplaatst. Een lome warmte hing in de straten en de schaduw bood nauwelijks verkoeling, geen zuchtje wind.



Je rook dingen die je anders niet rook en die je liever niet ruiken wilt, en alles ging langzaam, zelfs de uren.



Ik moest naar een etentje dat plaatsvond in een restaurant op mij onbekend gebied. Ik had de kaart bestudeerd, maar toch had ik niet het gevoel dat ik precies wist hoe ik er komen moest of hoelang het lopen was vanaf het eindpunt van de tram.



Maar het was te warm om me echt zorgen te maken. “Je kan altijd nog een taxi nemen,” zei mijn geliefde.



Eenmaal in de 12 verdwenen mijn zorgen en maakten plaats voor het genoegen van een aangenaam ritje over de trambaan van de Churchilllaan, langs dat malle beeld van Gandhi en langs de Wolkenkrabber die permanent in de steigers lijkt te staan.



De terrassen voor café Vrijdag op de hoek met de Amstel zaten stampvol en zag ik het goed, had de peperbus die er staat een nieuw soort dak had gekregen?



Bij het Amstelstation stapte ik uit en even later daalde ik af naar het IJslandpad waar de lage huisjes gescheiden worden door stille straten. In een van de straten stonden twee donkere meisjes te badmintonnen.



In een kastje met mee te nemen boeken stond Wie is van hout? van Jan Foudraine. Ik deed het niet, maar eigenlijk had ik het mee moeten nemen om het, eenmaal in het restaurant, cadeau te doen aan Henk Spaan die het versje lang geleden schreef: ‘Eenzaam liep hij door het woud. Hier was iedereen van hout.’