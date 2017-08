Klein geluk in Amsterdam: Wie staan voor elke ontucht klaar?

Wie staan voor elke ontucht klaar?

De man stond op de hoek van de Frans Hals en de Quellijnstraat. Hij droeg een zwart pak en gele schoenen, er stak een witte bloem uit een knoopsgat en zijn overhemd was roze. Hij was bruin. Hij leek een beetje op Sammy ­Davis Jr., maar misschien kwam dat omdat hij aan het dansen was.



Hij verplaatste zijn voeten en draaide met zijn heupen, een tegel was hem genoeg. “We zijn hier niet in Turkije,” zong hij, “wij ­mogen homo zijn, wij mogen lesbisch zijn, we mogen zijn wie we zijn, want wij zijn niet in Turkije, wij zijn hier.” Toen was het uit en beende hij met driftige passen de Quellijnstraat in, richting Ferdinand Bol.



De avond tevoren had ik een lang vergeten boek over Eduard Jacobs in de boekenkast gevonden. Met stijgende verbazing had ik zijn liedjes gelezen over de Ruysdaelkade, de Ceintuurbaan, buurt YY: ‘Nu was ze zestien, wist genoeg,/ Haar moeder sloeg, als zij iets vroeg,/ Verkocht zichzelve, frank en vrij,/ In buurt YY.//Als zij dan thuis kwam met het geld,/ Sprak moeder, als ze ‘t had geteld:/ “Vroeger deed ik het en nou jij,/ In buurt YY”.’



Jacobs’ hoogtijdagen lagen aan het einde van de negentiende eeuw, in De Kuil, een souterrain op Quellijnstraat 64. Er was me nooit iets bijzonders opgevallen aan het adres en dus ging ik eens kijken. De nummers 60 tot en met 66 bleken in beslag genomen door een keurig schooltje.



Eens klonk hier ‘Wie zijn op weelde zo gesteld/dat niets te vuns is geeft het geld?/ De lellen./ Wie staan voor elke ontucht klaar,/ met mannen, vrouwen, altegaer?/ De lellen.’



Dat is lang geleden, maar er wordt nog gezongen in de Quellijnstraat.