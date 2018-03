Klein geluk in Amsterdam: Waar het ooit begonnen is

Amsterdam in de winter

Amsterdam is altijd mooi, maar Amsterdam in de winter is nog mooier. Het zal door het lage licht komen, dat het water in de grachten in zilver verandert en de gevels glanzen laat.



We waren uitgestapt op het Haarlemmerplein en liepen langs Tabak’s Notenbar de Haarlemmerdijk op. Er kwam ons een grote man tegemoet met een grote gele pinopet op zijn kop, als was het een pannenkoek. Bij Jordino stond een reusachtige paashaas in de etalage met allemaal kleine kuikentjes aan zijn hazenpootjes.



In het verlengde van de stegen glinsterden de grachten. Bij Centrum op de hoek met de Prinsengracht namen we een haring. Het was me niet eerder opgevallen maar bij de blikjes fris staat de tekst ‘Heb je het benoud/drink ze dan koud.’ Geen speld tussen te krijgen, lijkt me.



Op het Singel dacht ik terug aan de dag dat er vlammen sloegen uit de koepel van de Lutherse kerk. Mijn vader heeft me eens verteld dat de koepel groen was door oxidatie van het koper. De koepel zal vanzelf weer groen worden, maar ik zal het niet meer meemaken.



We staken over naar de Korsjespoortsteeg waar we de muurreclame probeerden te ontcijferen, maar veel verder dan ‘Jacques & Co’, ‘Vertegenwoordigers’ en ‘motoroliën” kwamen we niet. Tenslotte belandden we op het terras van de II Prinsen op de hoek van de Prinsenstraat en de Prinsengracht.



Het was ijskoud en de zon ving en verguldde de wijzers van de klok van de Noorderkerk die 5 voor half 5 aanwees. Er fietste een jongen voorbij met een Chinees meisje achterop dat een wollig wit hondje met uitgestrekte pootjes voor haar buik hield. Dat kregen we er gratis bij, op die koude middag in het mooie Amsterdam.