Klein geluk in Amsterdam: Vraag dat maar aan Daradal

Vraag dat maar aan Daradal

Op het Leidseplein reed de 5 net voor onze neus weg. Een goede reden, leek ons, om een kijkje te nemen bij het opgefriste Américain.



We gingen de heerlijke draaideur door, stapten het café binnen en werden prompt tot staan gebracht door een vrouw die er geen misverstand over liet bestaan dat we in het gedeelte waar je iets kon drinken, niets te drinken zouden krijgen. Dat de bar open was, hebben we voor kennisgeving aan genomen.



Weer thuis zette ik de televisie aan, en meteen weer uit, want daar had je hem weer, De Stem, de geheimzinnige stem die in televisieland de boel aan het overnemen is.



Wij kijken altijd naar Het Journaal, maar dat is verleden tijd, want enkele weken geleden was daar plotseling De Stem. De Stem komt erin als iemand iets zegt in een andere taal dan het Nederlands.



Als president Trump bijvoorbeeld ‘Grab them by the pussy’ zegt, dan zegt president Trump niet langer ‘Grab them by the pussy’ maar hoor je De Stem die van de ondertitels ‘Grijp ze bij hun poesjes’ voorleest.



De Stem is geen Nederlander en vaak heb ik het idee dat hij geen idee heeft wat hij voorleest, maar waar je zeker van kan zijn, is dat hij alle klemtónen verkeerd legt en dat hij een naam als ‘Puigdemont’ uitspreekt als rijmend op ‘vuigdehond’.



Eerst was de stem er alleen in Het Journaal, maar inmiddels doet hij ook series. Helemaal in zijn eentje leest hij alle stemmen voor. Je wilt naar Homeland kijken met de hysterische Carrie Matthison, de vermoeide Saul Berenson en de onbetrouwbare Dar Adal, maar wat je krijgt is De Stem die zegt: “Maar Sa-Ul, wat doe jij nu?” ”Vraag dat maar aan Daradal, Sarrie.”