Klein geluk in Amsterdam: Vlotten in de Erasmusgracht

'C'est un Amsterdammertje'

‘Aan namen heb ik niks! Rugnummers moet ik hebben!” zou verslaggever Barend Barendse geroepen hebben toen via de Tour radio het nieuws binnenkwam dat Pompidou was gevallen.



Toen de beroemde anekdote weer eens langskwam, bleek mijn geliefde al een leven lang in de veronderstelling te verkeren dat het Poulidor was die gevallen was, waarmee en nieuwe anekdote was geboren.



Toen ik de nieuwe anekdote enige tijd later door vertelde, zei Hans: “Ik heb ook altijd gedacht dat het over Poulidor ging.” De liefhebbers in ons gezelschap stonden versteld, zoals u zult begrijpen.



Even later bleek dat Jan niet wist wat een Amsterdammertje is. Nu komt hij uit Noord, waar ze frivoliteiten als het Amsterdammertje niet hoog zullen hebben zitten, maar toch.



Toen Noord uitbehandeld was, kregen we het over het Amsterdammertje in het buitenland en dus over de inmiddels overleden fotograaf Joop Schaaps. Joop was de enige Amsterdammer die ik woorden heb horen gebruiken als ‘pikketanussie’, ‘kalletje’, en ‘in het snotje krijgen’, maar als hij ze uitsprak, klonk het niet als de folklore die het is.



We stonden we tijdens het Festival eens aan een bar in Cannes toen de barkeeper een Amsterdammertje schonk. “C’est un Amsterdammertje,” riep Joop en in een teug dronk hij zijn glas leeg. De barkeeper kende het fenomeen niet, zo bleek, en het had geen naam, maar hij onderging het als het weer.



De Marokkaanse vrouw die ons een paar weken terug op haar terras in Parijs een Amsterdammertje schonk, wist van de hoed en de rand.



“Het heet een krijgertje,” zei ze. “Overal in de wereld heb ik ernaar geïnformeerd,” zei ik, “maar nooit heb ik het gevonden.” “Tot het lot je naar mijn tafeltje voerde,” voegde zij er aan toe.