Klein geluk in Amsterdam: Verdwenen geuren

Eerder was het ook al erg

Het ergste dat mannen van mijn generatie is overkomen, is een ­zekere voetbalwedstrijd op een zekere dag in juli 1974, de dag die bekend staat als De Dag Waarover Niet Gesproken Wordt. De stad huilde en zijn bewoners lieten zich niet zien, als katten die hun dood voelen naderen, hadden we ons verscholen en toen we weer tevoorschijn kwamen, likten we onze wonden.



Toen het een jaar later een beetje beter leek te gaan, haalde ik een krop andijvie uit een krant van maandag 8 juli 1974 en begon alles weer opnieuw.



Eerder was het ook al erg. In 1954, toen ik 10 was, in de dagen dat Nederland nog probleemloos van Finland, Luxemburg en Saarland verloor, was daar als uit het niets het Hongaarse Wonder Elftal. Iedere jongen kon de namen van de Wonderspelers opnoemen, 64 jaar later kom ik niet verder dan Puskás, Kocsis, Hidegkuti en Grosics, de doelman.



Net als Nederland twintig jaar later ging Hongarije wereldkampioen worden en net als twintig jaar later werd het Duitsland, door een misselijk doelpunt van Helmut Rahn. Terwijl mijn vader meewarig toekeek, zat ik huilend voor de radio. Ik wist dat het nooit meer goed zou komen, en dat is aardig uitgekomen.



Wel ik heb de Hongaren nog eens zien spelen. In het Olympisch Stadion, tegen een vertegenwoordigend elftal van Amsterdammers, met Jossie Vonhoff in de gelederen als ik me niet vergis.



De Hongaarse voetbaltovenaars bakten er weinig van, vonden wij kenners in de bovenste ring van het stadion, maar dat was voordat ze even gas gaven en in een paar minuten tijd drie doelpunten maakten.



Nederland had inmiddels een vriendschappelijke interland van Duitsland gewonnen, dus eigenlijk waren wij nu wereldkampioen, met de Hongaren als goede tweede.