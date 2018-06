Klein geluk in Amsterdam: Veel vaker heb ik geen doel

Vlotten in de Erasmusgracht

Vanaf het terras kon ik de jongens goed in de gaten houden. Ze waren met zijn vijven, alle vijf een jaar of tien. Soms stonden ze in een groepje te fluisteren, dan renden ze ieder een kant op, waarbij ze schreeuwden tot ze elkaar niet meer horen konden. Ze deden geen kwaad, maar als ze de kans kregen iets uit te halen, zouden ze het niet laten.



Plotseling hadden ze alle vijf een maiskolf in hun hand die ze deskundig soldaat maakten door de maiskorrels weg te eten tot alleen de kern overbleef.



Zo aten wij jongens lang geleden een winterwortel. En zo ook bewogen we ons door de straten op zoek naar rottigheid. Nette jongens waren we, maar achteraf, denk ik vaak, is het een wonder dat we onze jeugd hebben overleefd.



Voor het heien van de nieuwbouw werden dennenstammen aangevoerd die als grote vlotten in de Erasmusgracht lagen. Wie zich op zo’n vlot waagde, kon elk moment tussen twee stammen in het water raken, waarna het vlot zich boven je hoofd zou sluiten en je reddeloos verloren was.



Dat wist een kind, maar het is nooit gebeurd. Als het oorlog was met de andere straten, werden er vlotten gebouwd waarmee door de Erasmusgracht werd gevaren. Vanaf de vlotten bekogelden we elkaar met stenen, en wie onder de brug van de Hoofdweg door wilde, wist dat hij de kans liep een straattegel op zijn kop te krijgen.



Het is nooit gebeurd. Zoals er bij het schotsen springen nooit iemand onder het ijs is geraakt en er nooit iemand van een stelling in de bouw is gevallen.



Soms pikten we bij de groentewinkel in de Lanseloetstraat een paar winterwortels die we afkloven tot alleen de geelbleke kern overbleef.