Klein geluk in Amsterdam: Tas weggooien, tas bewaren?

Hoe de zon in de zee zakt

Vraag niet hoe het kan, maar vanaf het Noordzeestrand heb ik de zon nooit in de zee zien zakken. Zoals ik ook nooit gezwommen heb in de Noordzee, wat weer een hele andere kwestie is. Maar nu was het zover.



Het weer was uitnodigend, de hemel van wolkenloos azuur, ideale omstandigheden en dus togen we naar zee.



De badplaats waar wij zo graag komen, was geheel zichzelf. De toeristen spraken Fries en aten een ijsje. Het vispaleis lag in verbouwing, de kleine kinderen zaten in hun bolderkarren en op het grote plein werd druk gevoetbald.



Nadat we de treden van de trap naar de strandopgang hadden beklommen, bleven we in verwondering staan.



Zee en horizon hadden in alle stilte de kleuren aangenomen van een bleke regenboog. De zon was al rood, de maan was nog wit en in de meertjes bij de strekdam zwommen kleine zeesterren.



Een jongen zat een enorme bal op te blazen en omdat hij nogal dik was, leek het of de bal hem aan het opblazen was.



De drie jongedames die we te gast hadden, waren in zee, waar ze het ene moment net zeehonden op een zandplaat leken om het volgende moment zes benen te laten zien.



De horizon intussen sneed kleine plakjes van de zon die trillend op het water stond. Tot ie verdwenen was.



‘De zon gaat onder/ Ik voel me bijzonder,’ dichtte Rudi ter Haar, en zo was het.



“Hoe oud waren de jongens die naar jullie toekwamen,” zei onze dochter tegen de dames toen ze uit zee kwamen.



“Een jaar of 15,” zei Rana.



“En zeiden ze nog wat?” “Ze zeiden ‘hallo’,” zei Zilke.



Jongens die in zee naar meisje toe lopen, zijn altijd 15 en zeggen altijd ‘hallo’.