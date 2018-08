Klein geluk in Amsterdam: Stoomtreintje naar Aalsmeer

Naast de Nijlpaardenbrug

Aangezien ik zelf in een stadsdorp woon, mag ik me in deze een deskundige wanen.



We woonden hier nog maar net toen ik op een koude voorjaarsmorgen een vlucht ganzen blaffend hoorde overvliegen. “We wonen op een dorp,” was mijn conclusie.



Op een dorp is het stil. Het is stil op ons dorp. De bewoners zitten op mooie dagen voor hun huis met elkaar te praten, her en der tref je geraniums en vlinderstruiken, en een hibiscus of camelia. Ook sluipen er poezen rond.



Wie in een echt dorp woont en het dorp verlaat, staat in de woestijn. Het wordt bollenveld genoemd of weiland, maar het is woestijn. Wie zijn stadsdorp verlaat, staat midden in de stad, wat wel zo aardig is. Wij wonen in een brinkdorp, met op de brink een mooie fontein.



De dorpen die tussen Entrepotdok en Kattenburgergracht ontstaan, lijken mij lintdorpen. Het beste zicht op hun reilen en zeilen heb je vanaf de Hoogte en de Laagte Kadijk, maar mooier nog is het om langs het water de Nieuwevaart te volgen, van Overhaalsgang tot Oosterdok, langs Buiten Kadijken en Matrozenhof dus, je kijkt je ogen uit.



Via de Laagte Kadijk reed ik terug, op zoek naar het dorpscafé, dat ik vond naast de Nijlpaardenbrug.



Het heet Bloem en het rook er vaag naar dierentuin, niet zo vreemd als je bedenkt dat Bloem schuin tegenover Artis ligt. Ik bestelde een biertje, waarop het vriendelijke meisje vroeg wat voor bier ik gehad had willen hebben, Hoegaarder wit, Gulpener gebrouwen, Zomerbok van de tap, Waalse wieken.



“Heb je ook een gewoon biertje?” zei ik. “Pils?” zei ze, “nee, pils hebben we niet.” Het heeft even geduurd, maar ik had het eindelijk gevonden, het Café Zonder Bier.