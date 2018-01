Klein geluk in Amsterdam: Schitterende krulletters

Tien jaar geleden alweer?

Na een mooie wandeling over de eilanden streken we neer in café ­’t Blaauwhooft op het Hendrik Jonkerplein, waar we, ­zoals we bij binnenkomst vaststelden, zo’n dertien jaar niet waren geweest.



Na een lange wandeling door de stad waren we hier toen neergestreken om op een belangrijk telefoontje te wachten aangaande dochter en klein grut, dat zich tijdens onze wandeling leek aan te kondigen in de vorm van een veelkleurige bal, gevonden in de Reestraat. Als het goed is, is de bal nog ergens.



Als we zitten en een andere besteld hebben, wijst mijn geliefde me op de telefoon aan de muur achter ons. Het is een ouderwetse cafételefoon. Je kon er mee bellen, maar niet gebeld worden. Zou hij het nog doen?



Toen onze kleindochter een jaar of drie was, waren er nog telefooncellen in de stad. Als ze op de Elandsgracht de cel tegenover het hoofdbureau van politie in de ­gaten kreeg, moest ze altijd nodig met oma in Parijs bellen.



Wat na het inwerpen van de denkbeeldige muntjes altijd prima lukte. Na haar gesprek liepen we de Oude Kinkerbrug over de Singelgracht op waar we inmiddels verzamelde takken in het water gooiden om te kijken of ze aan de andere kant van de brug weer tevoorschijn kwamen. Tien jaar geleden ­alweer?



Toen onze portie calamares zich bij het bier en de wijn had ­gevoegd, kwam er een zwarte poes op de bar zitten die de pose aannam van de zwarte poes op het beroemde affiche van cabaret Le Chat Noir. De poes zat voor een pinda-automaat, overblijfsel uit de tijd dat je in het café alleen een handje pinda’s of een beefie krijgen kon, en ook wel eens een ei.