Klein geluk in Amsterdam: Prachtige zakken meel en kruiden

De geur van salvia

Nadat ik had aangebeld bij het torentje en de deur die zo een smalle draaitrap onthulde, was opengezwaaid, vouwde ik mijn handen tot een toeter en riep



“Zijn wij welkom?” in het trapgat. Boven aan de trap wachtte John.



“Ha,” zei ik, “een leeftijdgenoot. Dus jou kan ik wel vragen uit welk boek ik zojuist citeerde.”



“Dat kan je wel vragen,” zei John, “maar ik weet het niet.”



Ik was paf. ‘Zijn wij welkom?’, dat was toch net zoiets als ‘een echte Middenwegwind’ of ‘hoei, boei, ik moet hier even zijn’, of was ik nou gek?



Het gekke is, dat ik, nu ik er naar zoek het citaat niet vinden kan. Zelf verzonnen? Het zal toch niet.



Inmiddels waren we na een stevige klim aangeland op het in de schaduw van het torentje gelegen dakterras, dat zijn reputatie als het mooiste dakterras ons bekend weer ruimschoots waarmaakte.



Overal water en schepen en lichtjes, een opkomende maan, de geur van salvia en het geluid van brekend glaswerk, mooier wordt het niet.



Ronald, die op negenhoog in de Wolkenkrabber woont, vertelde hoe zijn vader met duizend sigaren de oorlog was doorgekomen. En daarna over zijn moeder, die heel jaloers was.



Zo was ze een keer woedend geworden omdat ze vanuit de Van Swindenstraat haar man zonder trouwring in een op het viaduct passerende trein had zien zitten.



Ik vertelde over de minnares van mijn vader, die net als Ronald in de Wolkenkrabber woonde, maar dan op elfhoog.



“Wist je moeder ervan?” zei Ronalds geliefde die erbij was komen staan.



“De eerste jaren niet,” zei ik, “maar toen liep ze een keer door de Van Swindenstraat…” ‘Hebben we toch nog gelachen,’ om de haringman van het Haarlemmerplein te citeren.