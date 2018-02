Klein geluk in Amsterdam: Overal zie ik gevaar

Mij was het iets te gezellig

Wie een boek schrijft, zal het ook corrigeren. Corrigeren is als spinazie wassen, er blijft zand uitkomen, en zo volgt na iedere correctieronde een nieuwe correctieronde, tot het boek naar de drukker moet en het wassen, zand of geen zand stopt.



In mijn boek sterft de Rapenburgerstraat met zijn bewoners die huis na huis, trap na trap uit hun woningen worden gehaald om via Centraal Station en Westerbork naar Polen worden gedeporteerd om daar vermoord te worden.



Toen iedereen weer dood was, borg ik het manuscript op en maakte me klaar om de deur uit te gaan voor boodschappen. De herinnering is het brood der doden, dacht ik terwijl ik de deur achter me dichttrok.



Bij de opgezette dieren winkel stond de etalage vol flamingo’s, maar er was ook een giraffe bij.



Vlak voor de Ceintuurbrug, zag ik, liep een smal in het gras uitgesleten pad in de richting van het benzinestation, hoe was het mogelijk dat ik het nooit eerder had gezien, het pad meen ik.



De meisjes van de Ruijsdaelkade waren gesloten en in de Rustenburgerstraat vond ik in zo’n kastje Les Perles de la poésie française, een bloemlezing voor scholieren die mij lang geleden Spleen van Baudelaire schonk, plus al die avonden met urenlange discussies over de vraag wat het precies betekende, ‘spleen’.



In het café stonden de vaste klanten iets te vieren. Mij was het iets te gezellig.



Nadat ik het ­rumoer had binnen gesloten keek ik de lange straat af die aan beide zijden tot het water reikt. ‘Straten hebben ogen,’ zegt Meyer Sluyser in Er groeit gras in de Weesperstraat. Tijd voor de maan om boven de daken uit te komen.