Klein geluk in Amsterdam: Oude vriendschappen

Oude vriendschappen

Vanaf een zekere leeftijd zouden wij geen nieuwe vrienden kunnen ­maken, maar wie op ­zekere leeftijd nieuwe vrienden maakt, weet dat het niet waar is.



Wat hij ook weet, is dat hij zijn ­oude vriendschappen koestert met een vasthoudendheid die doet denken aan het achteloze ­gemak waarmee hij vroeger vriendschappen verbrak.



Op een terras aan het Prins Bernhardplein zat ik tegen Bernard Hammelburg op te scheppen dat ik een vriend had met wie ik nog in de derde klas van de lagere school had gezeten.



Niet dat ik daar veel mee opschiet, want de vriend in kwestie heeft een geheugen waarin wel plaats is voor een miljoen schaakpartijen, maar niet voor derde klassen van de lagere school.



Maar toch, de gedachte alleen al dat we een verleden delen, stelt me op de een of andere manier gerust. Hij zou zich de toneelstukjes kunnen herinneren die we in de klas opvoerden, hij herinnert ze zich niet, maar het zou kunnen, en dat is prettig.



“Ik heb nog heel veel vrienden uit die tijd,” zei Bernard Hammelburg. “We hebben allemaal in dezelfde Joodse jeugdvereniging gezeten.”



Pats! In een klap kwam het hele continent van heden en verleden in beeld, breuklijnen en al. Wie lid was van de Joodse jeugdbeweging, padvinderij of AJC heeft vrienden van heel vroeger, kan ze hebben in ieder geval.



Hetzelfde geldt voor iemand die uit een buurt komt waar weinig werd verhuisd, maar wie van Leeuwarden naar Amersfoort naar Amsterdam ging, is iedereen kwijt.



Ik ging van West naar Zuid en liet mijn westvrienden achter, behalve die ene dus die trouwens in Zuid woont en pal om de hoek.