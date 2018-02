Klein geluk in Amsterdam: Oude man valt in herhalingen

De drummer van Human Alert

De jonge mensen die ik leerde kennen toen ze nog jong waren, kende ik meestal via onze dochter. Maar Menno Wigman kenden wij onafhankelijk van elkaar, ieder op onze eigen manier. Dochter was punk en bij punk hoorde punkband Human Alert.



De haardracht, de manier van ­opmaken en de kleding van de jeugdige punkies uit mijn omgeving kon ik zeer waarderen, maar met de kolereherrie die punkgroepen produceerden had ik niks. Human Alert heb ik nooit zien spelen.



In diezelfde tijd schreef ik in deze krant veel over Franse literatuur, over dichters uit de negentiende eeuw in het bijzonder. Naar aanleiding van zo’n stuk kreeg ik een tijdschriftje opgestuurd, Nachtschade heette het, volgeschreven door Menno Wigman.



Toen wij elkaar kort daarna ontmoetten, vertelde de jonge dichter me dat hij de drummer was van Human Alert en een vriend van mijn dochter. Zoiets schept een band.



In de jaren die volgden is Wigman nooit uit mijn leven verdwenen. Hij maakte naam als dichter, maar bleef dezelfde man, schuw maar heel uitgesproken, nooit gelukkig en altijd, leek me, op de rand van de armoede.



De laatste keer dat we elkaar spraken, was in de 12. Hij was op weg naar de zolderkamer op de Churchilllaan die hij had gehuurd omdat hij daar beter werken kon. Het ging slecht met hem. Een hartkwaal, bijna dood geweest.



Maar hij schreef, en daar ging het toch maar om. Een tijdje later, lees ik in mijn dagboek, stuurde hij me een lange brief. In de mail, dus die brief is weg, want op een dag was al mijn mail verdwenen. Maar de foto van de jonge Human Alert drummer op zijn boze zwarte kistjes is er nog. Net als zijn poezie.