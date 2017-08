Klein geluk in Amsterdam: Nu haal ik de schade in

Een stempel in mijn paspoort

Het was vier uur in de morgen toen wij, uitgezwaaid door buren die speciaal waren opgestaan om ons te zien vertrekken, in onze Volkswagen de straat uitreden.



Ik zat achterin naast de enorme tas die mijn moeder in de week die aan ons vertrek voorafging had gevuld met eindjes worst, gebraden kippenpoten, stukken kaas en kaas in plakjes, hardgekookte eieren, thermoskannen, een met thee en een met water, plakken chocola, zuurtjes, brood en broodjes, een broodplank, een broodmes en servetjes niet te vergeten. Ons kon niets gebeuren.



Over de verlaten wegen reden we met honderd kilometer in het uur naar het zuiden.



“Als we honderd rijden,” zei mijn vader, “rijden we gemiddeld zestig in het uur. Dat twaalf uur per dag maakt zevenhonderd kilometer. Morgenavond zijn we in Ventimielja.” Wij waren van Ventimielja, tante Mies zei Ventimieglia.



Vlak voor de Belgische grens maakte zich een euforische opwinding van mij meester, zo meteen was ik in het buitenland, het buitenland, wie kon me dat nazeggen, Loekie niet, Rob niet, en Fred en Hendrik-Jan al helemaal niet. Een stempel in mijn paspoort en er kwamen er meer. En vanavond sliepen we in een hotel!



Bij Longwy reden we Frankrijk binnen, waar ze Frans spraken, van ‘bonjour’ en ‘au revoir’, van ‘Pierre a un fusil’ en ‘la poupée est sage’, ik zat niet voor niks op Franse les. Mijn eerste hotel had bloemetjesbehang, prachtig, een waskom en een lampetkan, nog beter en natuurlijk zo’n heerlijke kuil in het matras.



“Ik ben gebroken,” zei mijn moeder toen we de volgende morgen aan de croissants en de café au lait zaten. “Niet zeuren, maar inpakken,” zei mijn vader. “Ventimielja is nog ver.”