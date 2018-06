Klein geluk in Amsterdam: Marie schonk de glazen vol

Een groot dichter

Toen ik het aan de Amstel gelegen café Hesp binnen ging, zag ik in een oogopslag dat alles bij het oude was gebleven en wist ik meteen weer waarom de journalisten uit de Wibautstraat hier zo graag zaten te drinken.



Hesp is niet alleen een bruine kroeg, alles is er ook bruin of liever in tinten van bruin, van een beetje tot heel donker. De jongens van de bediening steken er wonderlijk licht bij af.



Ik stond aan de bar met een vijfje in mijn hand om een borrel te ­kopen toen ik mijn naam hoorde roepen. Hij zat een eind weg, maar ik herkende hem aan zijn tatouaties, Henk Schiffmacher die ik, denk ik, net zolang niet had gezien als ik niet in Hesp geweest was, een jaar of vijfentwintig.



Henk was in gezelschap van een reusachtige witte hond die onder tafel vredig lag te slapen en van zijn Louise die ik als ik haar eerder had ontmoet ook aan haar tatouaties had kunnen herkennen.



Er kwam drank op tafel, er klonk ziejedienogweles en hoegaathetmetdie en op een gegeven moment vroeg Schiffmacher of ik Hendrik van Teylingen kende. “Jazeker,” zei ik, “een groot dichter.”



Dat deed Louise plezier om te horen, want zij was zijn dochter. Vanaf dat moment hadden we het over haar vader die niet alleen een groot dichter was maar ook van Hare Krishna. “Mijn vader is heilig verklaard,” zei zijn dochter.



Toen hij op sterven lag, is er een tape gemaakt, waarop je zijn discipelen hoort zingen en trommelen en om een broodje kaas hoort vragen. Nadat hij de laatste adem heeft uitgeblazen stopt de opname, maar de tape loopt door en brengt dan Jesus Christ Superstar ten gehoren.



Hare Krishna, hare hare.