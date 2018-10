Klein geluk in Amsterdam: Magische vingertouwtjes

Het is altijd wat

De haringman van het Vishuisje op de brug over de Herengracht in de Utrechtsestraat was aan het multitasken. Hij praatte met een vriend, gaf instructies aan het personeel, wrikte aan de deksel van een haringemmer en vroeg ons wat we hebben wilden.



Terwijl hij aan het schoonmaken sloeg, spotten we een pot braadharing. Braadharing? “Is dat panharing?” wilden we weten. “Braadharing, panharing, gebakken bokkem, allemaal hetzelfde,” zei de haringman. “De een zegt haring, de andere maatje, in Leiden zeggen we bokkem, het maakt niet uit, als het maar lekker is.”



“Wij waren laatst in Leiden,” zei ik, “en daar hebben we op het stationsplein een haring gegeten. Die was zo lekker dat we er op de terug­weg nog een hebben genomen.” “Pfff,” zei de haringman, “dat loopt goed af. Die kar is van mijn oom, dus stel je voor dat jullie het niks vonden.”



“Nee, heerlijk juist,” zeiden wij. “Komen jullie uit Leiden?” zei de haringman. “Nee, maar we komen er wel eens.” “Jullie zijn dus Amsterdammers?” Dat bevestigden we. “Ook gezellig,” zei hij.



Onze haringen waren schoon en we namen plaats op het mini­terras om uit te kijken over de Utrechtsestraat met zijn aanstekelijke tramverkeer en ondertussen van onze haring te genieten.



De haringman van het Vishuisje was inmiddels aan zijn volgende klant begonnen. “Die man,” zei hij en ik hoorde hem wijzen, “was laatst in Leiden en daar heeft hij een haring gegeten bij mijn oom. Hij vond hem heerlijk.”



“Zo ging het verhaal niet helemaal,” zei ik. “Maar wel ongeveer,” riposteerde hij. “Bij mijn oom in de kar,” vervolgde hij, “staat een bordje met: ‘Altijd wat’. Vroeger snapte ik dat niet, maar nu ik wat ouder ben, denk ik: hij heeft gelijk. Het is altijd wat.”