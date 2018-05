Klein geluk in Amsterdam: Krijsend langs de hemel

Zo'n klein Fiatje

Harry Mulisch, van ‘telefoon voor meneer ­Mulisch’, u weet wel, kon tot zeven cijfers achter de komma nauwkeurig voorrekenen hoe groot de kans was dat negenenveertig mensen op een bepaald ogenblik samen in de 7 door de Leidsestraat reden.



Hoe groot de kans was dat ik twee weken nadat we elkaar voor het ontmoet hadden samen met Inez van Eijk in een taxi van Hilversum naar Amsterdam belandde, weet ik niet, maar het gebeurde.



Op het etentje van het dispuut waarvan ik deel uitmaak en waar we samen hadden aangezeten, was zo het een en ander gedronken en zij had zich zorgen gemaakt of iedereen wel veilig thuis was gekomen.



“Natuurlijk,” zei ik, “niemand die nog dronken in een auto stapt en bovendien, bijna niemand van ons heeft een rijbewijs.”



Inez had wel een rijbewijs en dat had ze al in de tijd dat het nog heel gewoon was dat mensen met een slok op in de auto stapten. “Ik had zo’n klein Fiatje,” zei ze, “met een linnen dak en daarmee ben ik na een paar glazen sherry, onvoorstelbaar, maar dat dronk je in die tijd, een keer over de kop geslagen. In de Leidsestraat.”



Van schrik minderde de taxichauffeur vaart. Hij kon zijn oren niet geloven, ik ook niet. Het was een heel verhaal, met stoplichten, een aanrijding en politie die, en dat was de pointe van het verhaal op geen enkele manier had onderzocht of er drank in het spel was.



“Wanneer was dat?” zei ik. Het was in 1962 of daaromtrent. In de tijd in ieder geval dat mijn vriend een witte Chevrolet Impala ­bestuurde, waarin we een zomer lang iedere zomeravond met open dak de Leidsestraat op en neer ­reden.