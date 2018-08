Klein geluk in Amsterdam: Kamperen bleek met stokken

Kamperen bleek met stokken

Een jaar eerder waren we in Ventimiglia zo leuk op vakantie geweest, dat werd besloten dit jaar in pension te gaan, lekker dicht bij huis. Het werd pension Margriet in Hilversum, vlak bij de Loosdrechtse Plassen, waar we af en toe een zeilboot gingen huren, leuk.



Verder gingen we uitstapjes maken in de omgeving, naar de ­piramide van Austerlitz bijvoorbeeld, of naar de echoput waar je ‘hoe heet de burgemeester van Wesel’ in de put kon roepen die dan antwoordde met ‘ezel, ezel’.



Omdat het regende, kon dat van die zeilboot niet door gaan, maar tussen de middag was er wel warm eten in het pension. Aardappelsoep vooraf en dan bloemkool en een puddinkje toe. Als de pensioneigenaar de soep bracht, hing zijn das erin.



“Dat doen we niet meer,” zei mijn moeder toen de twee weken voorbij waren.



Besloten werd een tent te kopen. Na overleg met mijn tante Mies en mijn oom Frans werd het een combitent, twee reusachtige tenten met een luifel in het midden. Ons deel van de tent werd betaald van de studieverzekering die mijn ouders voor mij hadden afgesloten.



Met Pasen van het nieuwe jaar gingen we proefkamperen. Kamperen bleek met stokken. Die in ­elkaar moesten, dan uit elkaar en vervolgens weer in elkaar, maar dan anders. Ook had je scheerlijnen en waren er haringen.



Zo erg als in pension kan het niet zijn, dacht de kleine optimist in mij voordat het daadwerkelijke kamperen begon, maar het bleek erger. Je at met raar bestek van rare borden die op een klaptafeltje stonden. Het eten was ook namaak en omdat het regende, was alles koud en klam.



Toen het voorbij was, konden we niet zomaar weg, maar moest alles eerst afgebroken en ingepakt.