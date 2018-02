Klein geluk in Amsterdam: Iedere hoek en ieder poortje

Drie blikken motorolie

Waar ik ook woonde, de middenstand heeft zich altijd in mijn warme belangstelling mogen verheugen. Vooral wisselingen van de wacht interesseerden mij zeer.



De jaren in de ­Bosboom Toussaintstraat waren wat dat betreft een goudmijn, want straat en buurt ondergingen in die tijd grote veranderingen, wat je uiteraard terugzag in het winkelbestand.



Melkboer en bakker verdwenen uit de straat, abonnementsrestaurant Alco moest eraan geloven, en zelfs Piet en Truus van de sigarenwinkel, waar het zo uitbundig naar stamppot andijvie met een slavink ruiken kon, sloten uiteindelijk de deuren.

Maar er kwam van alles voor in de plaats.



Mijn favoriete nieuwkomer zat vlak om de hoek van de Eerste Constantijn Huygensstraat. Zomaar zonder aankondiging was hij er, een vrijwel lege zaak, bemand door een grote zwarte man in een blauw pak dat van glinsterende kunststof leek.



Hij zat roerloos achter een toonbank waarop drie blikken motorolie op elkaar gestapeld stonden.



Voor zover ik kon nagaan zat hij er van 10 tot 6, een maand of zeven schat ik, toen was hij verdwenen. En wij gingen naar Parijs, waar we in de rue de la Tour d’Auvergne in een hotel logeerden waar Louis Armstrong ook gelogeerd had.



Achter de balie hing de brief die hij op 23 augustus 1934 vanuit het hotel geschreven heeft: ‘Dear Mr. Jacques. I would like very much to accept your invitation for tonight, but owing to the fact that I have taken a big dose of Castor Oil, I will have to stay in the house for a few days. All the best to all the ‘Hot Fans’. From yours truly, Louis Satchmo Armstrong.’



Armstrongs favoriete Wonderolie is te koop in het Louis Armstrong House Museum in Queens, New York.